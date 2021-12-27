جوائز غلوب سوكر: كريستيانو رونالدو أفضل هداف في التاريخ.. ومبابي أفضل لاعب في 2021

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هداف في التاريخ في حفل جوائز ”غلوب سوكر“ الذي يقام في دبي اليوم الإثنين.

يشار إلى أن رونالدو لم يحضر الحفل لتسلم الجائزة وتسلمها بدلا عنه وكيله خورخي مينديز؛ بسبب مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقام في وقت لاحق.

🔴 كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في التاريخ.#GlobeSoccerAwards pic.twitter.com/PSoCQVX8T4 — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

كما فاز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، في حفل ”غلوب سوكر“.

وتفوق مبابي على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.

وفاز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بـ“جائزة مارادونا“ لأفضل هداف في عام 2021.

واختير الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، لجائزة أفضل مدافع في العالم للعام 2021، متفوقًا على سيزار أزبليكويتا وأنطونيو روديغر وترينت ألكسندر أرنولد وروبن دياز وجورجيو كيليني.

في حين اختير الإيطالي الشاب جيانلوجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الحالي وميلان السابق، الحارس الأفضل في العالم للعام 2021.

مبابي: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين.. ومتحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا (فيديو) https://t.co/Zpa9t8VQnq pic.twitter.com/nRXLylY9Zp — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وجاء فوز دوناروما بالجائزة، بعد مستواه المذهل في بطولة أمم أوروبا، وقيادته منتخب بلاده للفوز باللقب، وحصوله على لقب أفضل لاعب في المسابقة.

وقد نال روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وجاء فوز مانشيني بالجائزة بعدما قاد منتخب إيطاليا لحصد لقب أمم أوروبا ”يورو 2020“.

وكانت القائمة النهائية للمرشحين تضم: ديديه ديشان (منتخب فرنسا) – روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا) – بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) – توماس توخيل (تشيلسي) – هانز فليك (منتخب ألمانيا) – ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين).

وحصل تشيلسي على جائزة أفضل ناد في العالم للعام 2021، بعدم نال لقب دوري أبطال أوروبا للموسم 2020/2021.

وتفوق تشيلسي على الأهلي المصري، والهلال السعودي، وأتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ، وفلامنغو، وإنتر ميلان، وليل، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وبالميراس، وباريس سان جيرمان، وبوهانغ ستيلرز، وأولسان هيونداي، وفياريال.

وكانت جائزة أفضل وكيل لاعبين من نصيب الإيطالي فيديريكو باستوريلو.

وذهبت جائزة أفضل مسيرة للاعب كرة قدم محترف، إلى البرازيلي رونالدينيو، بينما حصلت أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، على جائزة أفضل لاعبة في العالم للعام 2021.