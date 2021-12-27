كلوب يعلن تعافي الثلاثي المصاب بكورونا قبل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

‭ ‬قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، اليوم الإثنين، إن فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز، عادوا للتدريبات بعد فترة عزل بسبب نتائج فحوص كوفيد-19 الإيجابية.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الثلاثاء، ”نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد، وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياغو“.

ليفربول يستعد للتعاقد مع بدائل محمد صلاح وماني وفيرمينو https://t.co/Zlj2MMGytv pic.twitter.com/V052FVXGgZ — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وأضاف: ”تياغو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم“.

وأضاف: ”الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير“.

وتأجلت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في أنفيلد بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات بالفريق الزائر. ويلتقي فريق كلوب مع ليستر سيتي مجددا عقب تفوق الأول بركلات الترجيح في دور الثمانية بكأس الرابطة، الأسبوع الماضي.

وخسر ليستر 6/3 من المتصدر مانشستر سيتي، أمس الأحد.

وتابع المدرب الألماني: ”ليستر سيتي ليس في وضع جيد ولديه إصابات. ذهبنا للتدريب حين كان متأخرا 4/0 أمام مانشستر سيتي وبعدها أخبروني بأن النتيجة أصبحت 4/3. كانت المباراة متقاربة جدا. إنه فريق جيد ويفعل بريندان (رودجرز) أشياء استثنائية“.

وبعد السماح للاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية بالبقاء مع أنديتهم حتى الثالث من يناير كانون الثاني، عبر كلوب عن سعادته بلحاق محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بالرحلة إلى تشيلسي، يوم الأحد.

وواصل: ”أنا ممتن لذلك، وأعتقد أن هذا صائب ومن الجيد أن يلعب الفتية هذه المباراة وبعدها يمكنهم السفر“.

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا https://t.co/qb6dZGFZWK pic.twitter.com/1lpbQfUuta — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

ويحتل ليفربول المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي، فيما يأتي ليستر في المركز العاشر.

وبعد مواجهة ليستر سيتي يلعب ليفربول مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، ثم مع آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبعدها مع شروسبري تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم مع آرسنال مجددا في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يشار إلى أن ليفربول لعب 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز في 12، مقابل التعادل 5 مرات، في حين خسر مرة وحيدة.