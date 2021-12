توخيل يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بتدمير موسم تشيلسي

وجه الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اتهامات قاسية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز فريقه على أستون فيلا، مساء الأحد، بسبب إجبار الأندية على اللعب رغم تفشي فيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

وشارك روميلو لوكاكو بديلا ليقود تشيلسي للفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا بعد أن سجل لاعب الوسط جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

ولم يشارك لوكاكو أساسيا في الدوري منذ إصابته في أكتوبر الماضي وغاب عن آخر مباراتين بعد إصابته بكوفيد-19.

واتهم توخيل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتدمير موسم تشيلسي وسط فوضى تأجيل عدة لقاءات وتزايد الإصابات في صفوف الفريق، حيث تعرض كل من الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي تياغو سيلفا للإصابة خلال فوز الفريق على أستون فيلا 3-1 ضمن لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توماس توخيل في تصريحاته عقب اللقاء: ”يجبروننا على اللعب مع إصابات جديدة، وهذا لا يتوقف. أمس، واجهنا فريقا دون التزامات دولية في مرحلة ما سيلحق بنا، المسؤولون في مكاتب خضراء يتخذون القرارات“.

وأضاف المدرب الألماني: ”سنلعب لقاءين أمام فريقين آخرين في الكأس يملكان لقاءات مؤجلة، لا يمكن أن يكون هذا الطريق الصحيح“.

🗣 "The whole of Europe has five changes, the whole of Europe has a winter break. People at the chairs, at the green table, somewhere in offices take these decisions."

Thomas Tuchel is not giving up the fight against the fixture schedule and the fight for five substitutions pic.twitter.com/3BtwfQXkRG

— Football Daily (@footballdaily) December 26, 2021