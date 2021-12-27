ليفربول يستعد للتعاقد مع بدائل محمد صلاح وماني وفيرمينو

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادي ليفربول وضع نجم وست هام يونايتد غارود بوين، ومهاجم ليدز يونايتد رافينيا على راداره للتعاقد معهما بنهاية الموسم الحالي.

ويتألق اللاعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادييهما، وقد ارتبط كل منهما ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ملعب ”آنفيلد“ نتيجة لذلك، حيث من المعروف أن فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب يسعى لتعزيز صفوف فريقه هجوميا، بالنظر إلى أن الثلاثي الهجومي المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني سيدخلون آخر 18 شهرًا من عقودهم.

ويواجه ليفربول أيضًا احتمال خسارة كل من صلاح وماني ”مؤقتا“ مع اقتراب كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مطلع الشهر المقبل في الكاميرون.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

لكن الاتحاد الأفريقي وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الأفريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.

ووفقا لصحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن النادي يقيّم خياراته حاليا قبل بدء محاولات التعاقد مع اللاعبين أو أحدهما.

ولا يزال بوين مهاجم وست هام ”لاعبًا مهمًا بين أولئك الذين يراقبهم ليفربول، في حين أن رافينيا مهاجم ليدز هو لاعب آخر يتم تقييمه“.

ويضاف إلى ذلك أن كلا اللاعبين يكاد يكون من المؤكد أن يظل مع فريقه حتى نهاية الموسم، وبالتالي فإن أي انتقالات محتملة إلى ”آنفيلد“ ستحدث في فترة الانتقالات الصيفية بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وإذا كان ليفربول قد أعلن عن اهتمامه برافينيا، فمن المحتمل أن يخوض حربا مع العملاق البافاري بايرن ميونخ، الذي أبدى اهتمامه بالمهاجم البرازيلي بالفعل، وتردد أنه عرض 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم، الذي أعرب سابقًا عن رغبته في اختبار نفسه على أعلى مستوى.

وانضم رافينيا مؤخرًا إلى المنتخب البرازيلي الأول ، لكنه لا يزال سعيدًا مع فريق المدير الفني لليدز مارسيلو بيلسا، حيث قال لراديو BBC: ”بلا شك، عندما تجمع لاعبين لديهم رغبة حقيقية وقوية في الفوز جنبًا إلى جنب مع المدير الفني وجهازه المعاون والمشجعين الذين يحبون النادي، فإنك تخلق أجواء رائعة في الملعب وكذلك في التدريبات“.