ذا صن: تشيلسي جاهز لبيع حكيم زياش إلى ميلان

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن تشيلسي مستعد للسماح للاعبه المغربي حكيم زياش بالانتقال في السوق الشتوي في يناير 2022.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن تشيلسي على استعداد للسماح برحيل زياش في يناير المقبل بنظام الإعارة.

وعانى صانع الألعاب المغربي، البالغ من العمر 28 عامًا، من أجل الحصول على مركز أساسي في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث ارتبط زياش بالرحيل عن أولد ترافورد الصيف الماضي، لكن مع ذلك يُعتقد أن البلوز منع ميلان من ضم اللاعب.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ نقلا عن موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإنه يمكن لميلان العودة مرة أخرى عند فتح نافذة الانتقالات للتعاقد مع حكيم زياش.

وأوضحت أن البلوز منفتح على السماح برحيل حكيم زياش مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، بنظام الإعارة مع الالتزام بشراء اللاعب.

صاروخ🚀 حكيم زياش في شباك مانشستر سيتي pic.twitter.com/AMbYnnq8OD — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

وأكدت الصحيفة أن ميلان من جهته لا يزال يرغب في إحضار زياش إلى سان سيرو، وأن الروسينيري يملك علاقة ممتازة مع تشيلسي في السنوات الأخيرة في سوق الانتقالات.

وظهر زياش 18 مرة في جميع المسابقات هذا الموسم مع تشيلسي، بواقع 1049 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

لكن رغبة ميلان في التعاقد مع زياش قد تصطدم بمنافسة برشلونة وبروسيا دورتموند وفقا لصحيفة ”ذا صن“.

وانتقل حكيم زياش من أياكس أمستردام إلى تشيلسي في يوليو 2020 مقابل 40 مليون يورو ويمتد عقده في ستامفورد بريدج حتى يونيو 2025.

وبالمجمل لعب زياش 57 مباراة مع تشيلسي، سجل فيها 9 أهداف وصنع 8، علما أنه سجل 49 هدفا وصنع 81 في 165 مباراة مع أياكس.

تجدر الإشارة إلى أن البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أعلن قائمة أسود الأطلس للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي من المقرر أن تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، حيث شهدت تواجد 25 لاعبا لكن غاب عنها حكيم زياش.

وبسؤاله عن سبب استبعاد حكيم زياش قال خليلوزيتش: ”الأمر محسوم بالنسبة لي منذ فترة، لا أسمح لشخص أن يستعلي على منتخب المغرب أو يعبث به، لن أسمح أيضا بتواجد من يؤثر على أجواء المنتخب، أنا أتحمل مسؤولية كل القرارات، أثق في المجموعة التي اخترتها“.