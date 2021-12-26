بيلد: مستقبل يواكيم لوف ينحصر بين مانشستر يونايتد وفنربخشة

ربطت وسائل إعلام ألمانية المدرب يواكيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني بتولي تدريب مانشستر يونايتد، الموسم المقبل.

ورحل لوف، البالغ من العمر 61 عاما، عن منتخب ألمانيا بنهاية مشوار المانشافات في بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020″، بعد 15 عاما من قيادة المانشافت، وخلفه هانز فليك.

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ونقلت صحيفة ”بيلد“ عن لوف قوله اليوم الأحد: ”هناك بالطبع استفسارات تتكرر باستمرار، كان من الواضح لي أنني لن أفعل أي شيء في الأشهر الستة الأولى بعد رحيلي عن منتخب ألمانيا، سنرى ما سيحدث العام المقبل“.

ونقلت ”بيلد“ عن وسائل إعلام تركية قولها إن لوف قد يعود إلى عالم التدريب من بوابة نادي فنربخشة، علما أنه سبق أن قاد الفريق عامي 1998 و1999.

وفي حال عودة لوف لتدريب فنربخشة فإنه سيعمل مجددا مع مسعود أوزيل، الذي رحل عن منتخب ألمانيا بعد كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ودع المانشافت من الدور الأول.

لكن ”بيلد“ أكدت أن تواجد مسعود أوزيل مع فنربخشة لن يمثل أي مشكلة ليواكيم لوف حال أراد تدريب النادي التركي.

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ولم تستبعد ”بيلد“ إمكانية تولي لوف تدريب مانشستر يونايتد الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد مواطنه رالف رانجنيك في أولد ترافورد بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن ريال مدريد حال التعاقد مع لوف بعدما قاد منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، لكن الميرنغي يرتبط بعقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2024، وهو ما يعني صعوبة تولي لوف تدريب ريال مدريد.

🛑كما استبعدت الصحيفة أن يتولى لوف تدريب برشلونة، الي تعاقد مع تشافي، أو مانشستر سيتي، الذي يعيش وضعا جيدا مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

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وتولى لوف تدريب منتخب ألمانيا في يوليو 2016، حتى يوليو 2021، وخلال تلك الفترة قاد المانشافت في 198 مباراة، حقق خلالها الفوز في 125 مباراة، مقابل التعادل 39 مرة، و34 خسارة.

وحقق المنتخب الألماني مع لوف لقب كأس العالم 2014، وكأس العالم للقارات عام 2017، لكن المانشافت ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات لأول مرة من 80 عاما.

وفي 4 مشاركات لمنتخب ألمانيا في أمم أوروبا، لم يحقق المانشافت اللقب، حيث صعد للمباراة النهائية في نسخة 2008، وإلى نصف النهائي في نسختي 2012 و2016، وودع من دور الـ16 في يورو 2020.