ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي 6/3 ويبتعد في الصدارة

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا دراميا مثيرا على ليستر سيتي بنتيجة 6/3، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من البريميرليغ.

وشهدت الجولة ذاتها فوز آرسنال 5/0 على نوريتش سيتي، وتوتنهام 3/0 على كريستال بالاس، كما فاز ساوثهامبتون 3/2 على ويستهام يونايتد.

جوووووووووووووووووول !! 🔥💥

ضغط رهيب من #مان_سيتي ينتهي بهدف مبكر عن طريق كرة وصلت إلى دي بروين داخل منطقة الجزاء استلمها ثم استدار بجسده قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى على يمين الحارس شمايكل.

#السيتي | #مانشستر_سيتي | #إرم_سبورت | #الدوري_الانجليزي | #LaLigaSantander pic.twitter.com/jCBqREtbzU — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

وعلى ملعب الاتحاد تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم كريستوفر كافانا ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من تيليمانس على إيميريك لابورت خلال ركلة ركنية لمانشستر سيتي، وقد احتسبها بعد مراجعة فيديو ”VAR“.

ونجح النجم الجزائري رياض محرز في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمانشستر سيتي بعد خطأ من تيليمانس على رحيم سترلينغ، وسجلها بنجاح سترلينغ في الدقيقة 25، وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر سيتي 4/0.

وبعد سلسلة من التمريرات المتبادلة بين لاعبي ليستر سيتي سجل جيمس ماديسون الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

FULL-TIME Norwich 0-5 Arsenal Four wins in a row for Arsenal as they breeze past Norwich#NORARS pic.twitter.com/ZvwwFu4Azf — Premier League (@premierleague) December 26, 2021

وفي الدقيقة 59 سجل أديمولا لوكمان الهدف الثاني لليستر سيتي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كيليتشي إيهياناتشو.

وتحولت المباراة إلى قمة الإثارة بعدما سجل كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 66، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت من الحارس إيدرسون مورايس.

لكن إيميريك لابورت أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 من ضربة رأسية مستغلا ركلة ركنية لعبها رياض محرز.

وعاد رحيم سترليغ ووقع الهدف الشخصي الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 87.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في مختلف المسابقات، فاز مانشستر سيتي 6 مرات، مقابل 3 انتصارات لليستر سيتي، وتعادلا مرة، حسمها مانشستر سيتي لصالحه بركلات الترجيح.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ15، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع الفوز رصيد حامل لقب الموسم الماضي إلى 47 نقطة في الصدارة، ويتقدم بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل تكبد ليستر سيتي الخسارة السابعة، وفاز 6 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز العاشر، علما أنه لعب 17 مباراة.

FULL-TIME Man City 6-3 Leicester The home side emerge on top after a stunning contest to claim their 9th #PL victory in a row #MCILEI pic.twitter.com/jdc4Ryu3ZO — Premier League (@premierleague) December 26, 2021

فوز آرسنال وتوتنهام

وفي مباراة ثانية تغلب آرسنال 5/0 على نوريتش سيتي، سجلها بوكايو ساكا وكيران تيرني في الدقيقتين 6 و44، ووقع بوكايو ساكا الهدف الثاني له والثالث لآرسنال، قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت من ضربة جزاء الهدف الرابع لآرسنال في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 35 نقطة في المركز الرابع، ويتقدم بـ6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس، والذي لعب 16 مباراة، مقابل 19 مباراة للغانرز.

كما تفوق توتنهام 3/0 على كريستال بالاس، وسجل هاري كين الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 32، في حين وقع لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 34، وسجل هيونغ مين سون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 74.

ولعب كريستال بالاس بـ10 لاعبين من الدقيقة 37 بعد طرد مهاجمه ويلفريد زاها.

ويملك كريستال بالاس 20 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني عشر، مقابل 10 نقاط لنوريتش سيتي في المركز الـ20 والأخير.

يشار إلى أن الجولة الـ19 شهدت تأجيل مباريات ليفربول أمام ليدز يونايتد، وواتفورد مع وولفرهامبتون، وبيرنلي أمام إيفرتون.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: