ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي 6/3 ويبتعد في الصدارة

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا دراميا مثيرا على ليستر سيتي بنتيجة 6/3، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من البريميرليغ.

وشهدت الجولة ذاتها فوز آرسنال 5/0 على نوريتش سيتي، وتوتنهام 3/0 على كريستال بالاس، كما فاز ساوثهامبتون 3/2 على ويستهام يونايتد.

وعلى ملعب الاتحاد تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بالهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم كريستوفر كافانا ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل من تيليمانس على إيميريك لابورت خلال ركلة ركنية لمانشستر سيتي، وقد احتسبها بعد مراجعة فيديو ”VAR“.

ونجح النجم الجزائري رياض محرز في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وعزز الألماني إلكاي غوندوغان تقدم مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمانشستر سيتي بعد خطأ من تيليمانس على رحيم سترلينغ، وسجلها بنجاح سترلينغ في الدقيقة 25، وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر سيتي 4/0.

وبعد سلسلة من التمريرات المتبادلة بين لاعبي ليستر سيتي سجل جيمس ماديسون الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

Four wins in a row for Arsenal as they breeze past Norwich #NORARS pic.twitter.com/ZvwwFu4Azf

وفي الدقيقة 59 سجل أديمولا لوكمان الهدف الثاني لليستر سيتي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كيليتشي إيهياناتشو.

وتحولت المباراة إلى قمة الإثارة بعدما سجل كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثالث لليستر سيتي في الدقيقة 66، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت من الحارس إيدرسون مورايس.

لكن إيميريك لابورت أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 من ضربة رأسية مستغلا ركلة ركنية لعبها رياض محرز.

وعاد رحيم سترليغ ووقع الهدف الشخصي الثاني له والسادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 87.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في مختلف المسابقات، فاز مانشستر سيتي 6 مرات، مقابل 3 انتصارات لليستر سيتي، وتعادلا مرة، حسمها مانشستر سيتي لصالحه بركلات الترجيح.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ15، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع الفوز رصيد حامل لقب الموسم الماضي إلى 47 نقطة في الصدارة، ويتقدم بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل تكبد ليستر سيتي الخسارة السابعة، وفاز 6 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز العاشر، علما أنه لعب 17 مباراة.

FULL-TIME Man City 6-3 Leicester

The home side emerge on top after a stunning contest to claim their 9th #PL victory in a row #MCILEI pic.twitter.com/jdc4Ryu3ZO

— Premier League (@premierleague) December 26, 2021