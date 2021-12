المواجهة رقم 14.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إنها قررت تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا المقررة، الثلاثاء المقبل، إلى موعد لاحق بسبب وجود حالات عدوى بفيروس كورونا وعدد من الإصابات في صفوف ليدز.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز هذا الشهر إلى 14 مباراة، لكن الرابطة شددت على أن المواجهات ستمضي قدما طالما كان الوضع آمنا لإقامتها.

Following a request from Leeds, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s home fixture against Aston Villa, due to be played on Tuesday 28 December

