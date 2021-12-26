المواجهة رقم 14.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إنها قررت تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا المقررة، الثلاثاء المقبل، إلى موعد لاحق بسبب وجود حالات عدوى بفيروس كورونا وعدد من الإصابات في صفوف ليدز.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز هذا الشهر إلى 14 مباراة، لكن الرابطة شددت على أن المواجهات ستمضي قدما طالما كان الوضع آمنا لإقامتها.

Following a request from Leeds, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s home fixture against Aston Villa, due to be played on Tuesday 28 December Full statement: https://t.co/Ea2ZT4F32I#LEEAVL pic.twitter.com/cfBp7fQVQW — Premier League (@premierleague) December 26, 2021

وأضافت الرابطة في بيان: ”بعد طلب من ليدز يونايتد اجتمعت إدارة رابطة الدوري الممتاز اليوم ووافقت على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا، والتي كان من المقرر إقامتها الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر“.

وأضاف: ”جاء (قرار) التأجيل نتيجة استمرار ظهور حالات عدوى بكورونا إلى جانب الإصابات في صفوف ليدز؛ وهو ما تسبب أيضا في تأجيل مباراته التي كانت مقررة اليوم الأحد أمام ليفربول“.

وتابع البيان: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل؛ نظرا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة“.

رسميا.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي.. وكونتي ينتقد الرابطة https://t.co/pifgfjLVxF pic.twitter.com/2arbPsBacb — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

وكانت مباراة ليدز ضد مضيفه ليفربول تأجلت للسبب ذاته فيما تأجلت مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي في 18 ديسمبر بسبب كورونا أيضا.

وقال ليدز إنه لم تظهر حالات جديدة في الفريق وإن أغلب من جاءت عيناتهم إيجابية ما زالوا في العزل.

وتسمح رابطة الدوري الممتاز بتأجيل مباراة لو لم يملك الفريق 14 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى واحد وتدرس كل حالة على حدة.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الـ16 برصيد 16 نقطة من 18 مباراة متأخرا بست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز العاشر والذي يستضيف تشيلسي في وقت لاحق من اليوم.

ترتيب أفضل 100 لاعب في 2021.. محمد صلاح ثالثا.. ليفاندوفسكي في المركز الأول.. وميسي ثانيا https://t.co/qb6dZGFZWK pic.twitter.com/1lpbQfUuta — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وأصدرت الرابطة يوم الإثنين، بيانا أعلنت فيه عن 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأندية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 42 حالة في الفترة من 6-12 ديسمبر.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للتعامل مع الجدول المزدحم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”المواجهات في الدورين الثالث والرابع ستنتهي في اليوم نفسه مع الوصول إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح عند الحاجة“.

وقالت رابطة الدرجات الأدنى التي تنظم كأس الأندية المحترفة إن مباريات البطولة ستقام دون تغيير.