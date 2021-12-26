رياضة

المواجهة رقم 14.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2021 14:19 GMT
تاريخ التحديث: 26 ديسمبر 2021 14:35 GMT

المواجهة رقم 14.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد قرر إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للتعامل مع الجدول المزدحم.

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المصدر: فريق التحرير ورويترز

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إنها قررت تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا المقررة، الثلاثاء المقبل، إلى موعد لاحق بسبب وجود حالات عدوى بفيروس كورونا وعدد من الإصابات في صفوف ليدز.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز هذا الشهر إلى 14 مباراة، لكن الرابطة شددت على أن المواجهات ستمضي قدما طالما كان الوضع آمنا لإقامتها.

وأضافت الرابطة في بيان: ”بعد طلب من ليدز يونايتد اجتمعت إدارة رابطة الدوري الممتاز اليوم ووافقت على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا، والتي كان من المقرر إقامتها الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر“.

وأضاف: ”جاء (قرار) التأجيل نتيجة استمرار ظهور حالات عدوى بكورونا إلى جانب الإصابات في صفوف ليدز؛ وهو ما تسبب أيضا في تأجيل مباراته التي كانت مقررة اليوم الأحد أمام ليفربول“.

وتابع البيان: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل؛ نظرا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة“.

وكانت مباراة ليدز ضد مضيفه ليفربول تأجلت للسبب ذاته فيما تأجلت مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي في 18 ديسمبر بسبب كورونا أيضا.

وقال ليدز إنه لم تظهر حالات جديدة في الفريق وإن أغلب من جاءت عيناتهم إيجابية ما زالوا في العزل.

وتسمح رابطة الدوري الممتاز بتأجيل مباراة لو لم يملك الفريق 14 لاعبا على الأقل من بينهم حارس مرمى واحد وتدرس كل حالة على حدة.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الـ16 برصيد 16 نقطة من 18 مباراة متأخرا بست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز العاشر والذي يستضيف تشيلسي في وقت لاحق من اليوم.

وأصدرت الرابطة يوم الإثنين، بيانا أعلنت فيه عن 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأندية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 42 حالة في الفترة من 6-12 ديسمبر.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للتعامل مع الجدول المزدحم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”المواجهات في الدورين الثالث والرابع ستنتهي في اليوم نفسه مع الوصول إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح عند الحاجة“.

وقالت رابطة الدرجات الأدنى التي تنظم كأس الأندية المحترفة إن مباريات البطولة ستقام دون تغيير.

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