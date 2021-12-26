وزيرة داخلية بريطانيا تتوعد مرتكبي الإساءات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم

قالت بريتي باتيل، وزيرة داخلية بريطانيا، إن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم عبر الإنترنت سيمنعون من حضور أي مباراة لمدة تصل إلى 10 أعوام طبقا للقوانين الجديدة.

وتعاقب القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، مرتكبي هذه المخالفات بالمنع مخ حضور المباريات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10.

وتقرر توسيع نطاق هذه القوانين لتشمل مخالفات الكراهية والإساءة العنصرية عبر الإنترنت بعد أن تعهد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، في يوليو/ تموز الماضي بتشديد العقوبات عقب الإساءات العنصرية التي وجهت إلى لاعبي منتخب إنجلترا السود بعد الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الداخلية باتيل قولها ”خلال هذا الصيف شهدنا صدور إساءات عنصرية عبر الإنترنت عن طريق من يختبئون وراء لوحات المفاتيح ويوجهون الإساءة إلى لاعبينا“.

وأضافت باتيل ”لا بد من معاقبة هؤلاء المسؤولين عن الإساءات العنصرية الفظيعة عبر الإنترنت. التعديلات القانونية التي سأعلن (أنا) عنها ستضمن منعهم من حضور مباريات كرة القدم“.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن التعديلات الجديدة ستطبق مطلع العام المقبل.

روميلو لوكاكو يطالب بمواقف أقوى لمكافحة العنصرية https://t.co/OIiuCNmUdu pic.twitter.com/OvFAVDSfC6 — إرم سبورت (@EremSports) September 23, 2021

أحدث الإساءات

وكان نادي فولهام الإنجليزي أبلغ الشرطة بشأن وجود رسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى لاعبه نيسكينز كيبانو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن كيبانو تعرض لإساءات، والتي تضمنت كلمات عنصرية ورموزا تعبيرية، على تطبيق ”إنستغرام“ عقب خسارة فولهام أمام شيفيليد يونايتد بهدف نظيف.

وشارك اللاعب بعض الصور لتلك الرسائل عبر حسابه في ”إنستغرام“، وقال ”لا تقلقوا يا شباب، أنا بخير، أردت فقط فضح هذا الشخص، أشياء مثل هذه لا تؤثر بي على الإطلاق، أنا أعرف من هم الحقيقيون“.

وقبل هذا الحادث، ذكرت شبكة ”BBC“ أنّ لاعب آرسنال روب هولدينغ، أبلغ الحكم الرابع خلال الشوط الأول لمباراة فريقه ضد وليدز يونايتد، وتحديدًا في الدقيقة الـ33 بسماع إساءات عنصرية من قِبل أحد مشجعي ليدز تجاه دكة بدلاء ”الغانرز“.

وأكدت ”بي بي سي“ أن رابطة الدوري الإنجليزي فتحت تحقيقًا فيما حدث، بعدما أكدت أنها تلقت بلاغًا من جانب نادي آرسنال.