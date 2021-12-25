جدل حول احتفال محمد صلاح بالكريسماس

أثار احتفال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بالكريسماس رفقة عائلته جدلا بين متابعيه، حيث رأى البعض أنها ليست من مظاهر الإسلام لكي يتم الاحتفال بها اللاعب وأسرته، بينما دافع آخرون عن اللاعب ويروا أن ما فعله هو حرية شخصية.

واحتفل صلاح، بأعياد الكريسماس، برفقة أسرته وابنتيه مكة وكيان، ونشر صلاح صورا عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“ خلال احتفاله مع أسرته، وأرفقها بعبارة: ”عيد ميلاد مجيد“.

وقال الكاتب السعودي عبدالله ثابت، عبر حسابه على تويتر: ”غاضبون من محمد صلاح، والمحتفلين بعيد الميلاد ”الكريسماس“، لا تدري أي منطق أخلاقي وإنساني يبيح لك أن تأكل طعامهم، وتتزوج نساءهم، وبنفس الوقت يدعوك لكراهيتهم ويحذرك من تهتئتهم! إسلام الفقهاء وراء كل جنون وتناقض“.

غاضبون من محمد صلاح، والمحتفلين بعيد الميلاد "الكريسماس".

لا تدري أي منطق أخلاقي وإنساني يبيح لك أن تأكل طعامهم، وتتزوج نساءهم، وبنفس الوقت يدعوك لكراهيتهم ويحذرك من تهتئتهم!

،

إسلام الفقهاء وراء كل جنون وتناقض! — عبدالله ثابت (@AbdullahThabit) December 25, 2021

ورد متابع آخر على تغريدة صلاح واحتفاله، قائلا: ”صلاح نجم كبير وأسطورة لا أحد يختلف، لكن هو لاعب يسجد بعد كل هدف معقولة ما يعرف معنى الكريسماس، اللي سواه صلاح غلط“.

صلاح نجم كبير واسطوره محد يختلف

لكن هو لاعب يسجد بعد كل هدف معقوله م يعرف معنى الكريسماس ؛)

الي سواه صلاح غلط https://t.co/LkY3LWRtO4 — Bavarian 🚩 (@1zdgh) December 25, 2021

بينما قال متابع يدعى خالد الحداد: ”أحسن حاجه في محمد صلاح إنه مش بيسيب أي مناسبة إلا أما يحتفل بها، أو أعتقد رامي عباس هو مدير حياته مش بس وكيل أعماله“.

احسن حاجه في محمد صلاح أنه مش بيسيب اي مناسبة الا أما يحتفل بيها 😂

او اعتقد رامي عباس هو مدير حياته مش بس وكيل أعماله 🤣 https://t.co/6eI26KN7Mk — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) December 25, 2021

رد دار الافتاء المصرية

يذكر أن دار الافتاء المصرية، قد أوضحت أن حكم الاحتفال بالكريسماس، وحكم الاحتفال برأس السنة الميلادية ”جائز شرعا“، حيث إنه يوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم، ولا حرمة فيه، وذلك لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتد بها شرعا وعرفا.

وأضافت دار الافتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بشأن حكم الاحتفال بالكريسماس، وحكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، أن ”صورة المشابهة لا تضر إذا تعلق بها صالح العباد، ما لم يلزم من ذلك الإقرار على عقائد مخالفة للإسلام، فضلا عن موافقة ذلك للمولد المعجز لسيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي خلده القرآن الكريم وأمر بالتذكير به على جهة العموم بوصفه من أيام الله، وعلى جهة الخصوص بوصفه يوم سلام على البشرية“.

وتأجلت مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، غدا الأحد، ضمن جولة ”البوكسينغ داي“ الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تأجيل المباراة، ضمن 3 لقاءات أخرى لن تلعب في جولة البوكسينج داي، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ليدز.

يذكر أن صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 15 هدفا بفارق 5 أهداف عن وصيفه وزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

التجديد لصلاح

وكانت شبكة ESPN التلفزيونية الأمريكية، قد قالت إن نادي ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لصلاح أملا في تمديد عقده.

وينتهي العقد الحالي لصلاح، البالغ 29 عاما، في 2023، ويسعى ليفربول جاهدا لتمديده في أقرب وقت للحفاظ على هدافه.

وذكرت الشبكة أن ليفربول سيعرض على صلاح راتبا هو الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح، وفقا للعقد الجديد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو راتب أكبر من الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي يتقاضى ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول، توج خلالها بأربعة ألقاب.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2017 و2018 وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لأفضل لاعب في العالم عام 2018.. واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020، كما ينافس 10 نجوم على الجائزة في العام الحالي.