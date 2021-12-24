عودة فان دايك وفابينيو وجونز لتدريبات ليفربول بعد شفائهم من فيروس كورونا

عاد الثلاثي فيرجيل فان دايك وفابينيو وكيرتيس جونز لتدريبات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، بعدما انتهت فترة عزلهم لإصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أن اللاعبين الثلاثة غابوا عن الفريق منذ الفوز على نيوكاسل 3-1 يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد ثبوت إصابتهم ولكنهم عادوا للتدريب مع زملائهم.

وبعد تأجيل مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل بسبب مشاكل متعلقة بفيروس كورونا في فريق ليدز، حصل لاعبو ليفربول الثلاثة على المزيد من الوقت لاستعادة مستواهم قبل مواجهة ليستر سيتي يوم 28 من الشهر الجاري.

وعلى الأرجح لن يشارك تياغو ألكانتارا مع ليفربول أمام ليستر سيتي، حيث إنه ما زال في العزل، وبينما سيتم تأجيل مباراة ليدز فإن أندي روبرتسون سيغيب عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها في الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث إن هذه المباراة ستكون هي الأخيرة في فترة إيقافه التي تستمر ثلاث مباريات لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة توتنهام.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان ليفربول قد صعد إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما قلب تأخره 1/3 أمام ليستر سيتي إلى تعادل 3/3 قبل أن يفوز الريدز بركلات الترجيح 5/4.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في نصف النهائي مع آرسنال، على أن يلعب المتأهل إلى المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع تشيلسي مع توتنهام.