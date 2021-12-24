رسميا.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي.. وكونتي ينتقد الرابطة

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي التي كانت مقررة الأحد المقبل بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.

وهذه هي المباراة رقم 13 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا حتى الآن.

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g — Premier League (@premierleague) December 24, 2021

وقالت الرابطة في بيان: ”راجع مجلس الإدارة طلب النادي اليوم لتأجيل المباراة بعد حدوث مزيد من الإصابات في صفوفه“.

وأضافت الرابطة ”خلص مجلس الإدارة إلى أن النادي (إيفرتون) لن يتمكن من خوض المباراة مطلع الأسبوع المقبل لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات“.

وهي أيضا ثالث مباراة مقررة الأحد المقبل يتخذ قرار بتأجيلها لنفس السبب بعد مباراتي ليفربول مع ليدز وولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد.

وقال رفائيل بنيتيز مدرب إيفرتون أمس الخميس إن رابطة الدوري الممتاز رفضت طلب ناديه لتأجيل مباراة الأحد المقبل رغم وجود ست إصابات في فريقه إلى جانب خمس حالات عدوى بفيروس كورونا.

ويحتل بيرنلي المركز 18 بين فرق البطولة العشرين برصيد 11 نقطة من 15 مباراة بينما يحتل إيفرتون المركز 14 برصيد 19 نقطة من 17 مباراة.

رانجنيك يطالب جميع لاعبي مانشستر يونايتد بتلقي لقاح كورونا https://t.co/ge59XpmJ2s pic.twitter.com/MJPJAGdIz4 — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

انتقاد كونتي

في سياق ذي صلة، قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تجاهلت تماما شكوى ومخاوف مدربي فرق البطولة حول جدول المباريات خلال هذه الفترة التي تشهد ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعبر اللاعبون والمدربون عن قلقهم على سلامة وصحة اللاعبين في الوقت الذي سيتعين فيه على الكثير من الفرق خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام بعد الأعياد بينما تسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا في تأجيل بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ما نتج عنه تكدس وازدحام في برنامج المباريات.

وعقدت رابطة الدوري الممتاز اجتماعا مع مدربي وقائدي فرق البطولة أمس الخميس لبحث مشكلة كثرة المباريات خلال فترة الأعياد وما بعدها لكنها تمسكت بجدول المباريات دون تغيير.

وقال كونتي للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس الأحد المقبل: ”بصراحة حاولنا التحدث خلال الاجتماع، حاول بعض المدربين التحدث من أجل البحث عن حل لكني أعتقد أن كل شيء كان محددا سلفا“.

وأضاف: ”بالأمس كان هناك جدار (أمامنا) ولهذا السبب فإنني لن أدخل في المناقشة“.

وتابع المدرب الإيطالي قوله: ”نعم أعتقد أن الاجتماع (كان مضيعة للوقت).. فعندما تجد جدارا أمامك وتستطيع الكلام وطلب ما تشاء لكن جميع القرارات اتخذت قبل ذلك“.

وعانى توتنهام من تفشي العدوى بكورونا في صفوفه ولهذا السبب تأجلت ثلاث مباريات له في جميع المنافسات وقال كونتي إنه يخشى على صحة وسلامة لاعبيه في حالة أضطر هؤلاء اللاعبون بعد تعافيهم إلى خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام.

وقال كونتي عن ذلك: ”عليك إدارة الموقف بصورة جيدة جدا بسبب مخاطر تعرض اللاعبين للإصابة وغيابهم عن الفريق.. علينا الانتباه لهذه الأمور جيدا“.