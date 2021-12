رسميا.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي.. وكونتي ينتقد الرابطة

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي التي كانت مقررة الأحد المقبل بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.

وهذه هي المباراة رقم 13 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا حتى الآن.

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning

More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g

— Premier League (@premierleague) December 24, 2021