رانجنيك يطالب جميع لاعبي مانشستر يونايتد بتلقي لقاح كورونا

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد إنه يتعين على ناديه الحرص على تلقي جميع لاعبيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار، والذي تسبب في تأجيل آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب الألماني للصحفيين ”في النادي.. علينا تشجيع اللاعبين على الانضباط فيما يتصل بالاختلاط مع الآخرين، وعلينا أيضا الحرص على تلقي معظم اللاعبين اللقاح“.

رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد يشكك بجدوى وجود بطولتين للكأس في إنجلترا https://t.co/yvZebnmTAu pic.twitter.com/NfnGHsXYem — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وأضاف ”وحسب علمي فإن نسبة اللاعبين الذين تلقوا اللقاح في النادي عالية“.

ولم يلعب مانشستر يونايتد أي مباراة منذ فوزه 1/0 على نوريتش سيتي في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري، وتأجلت مباراتاه أمام برايتون آند هوف ألبيون وبرنتفورد لعدم توفر الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين نتيجة حالات الإصابة بكورونا.

وحاليا يستعد الفريق بصفوف شبه مكتملة لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ملعب الأخير الإثنين المقبل.

وأضاف رانجنيك ”تبين خلال الأسبوعين الأخيرين أن من تلقوا جرعتين أو ثلاث من التلقيح يمكن أن يصيبهم الفيروس وخاصة السلالة الجديدة (أوميكرون)“.

رغم تفشي كورونا.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض توقف البريميرليغ https://t.co/8rsLl2j6iV pic.twitter.com/VPHr0ZNOQH — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وأتم ”التلقيح لا يحمي لكنه على الأقل يحمي من الأعراض الشديدة“.

وواصل ”حسب علمي.. معظم لاعبي فريقنا الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية ظهرت عليهم أعراض خفيفة جدا جدا، ولم يتعرضوا لأي معاناة نتيجة لذلك“.

وحاليا يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 18 مباراة.

جدوى وجود بطولتين للكأس

ويوم أمس الخميس، دعا رانجنيك مسؤولي كرة القدم في إنجلترا لمناقشة مدى جدوى وجود بطولتين للكأس في البلاد، هما: كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، في خضم جدول المباريات المزدحم الذي تكافح جميع الأندية للتعامل معه.

رالف رانجنيك: لست مضطرا لإقناع بوغبا بالبقاء مع مانشستر يونايتد https://t.co/9pKbFiKz0Q pic.twitter.com/Ny3IwT0uZg — إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021

وأضاف رانجنيك أنه لا يعارض التمسك بتقاليد اللعب خلال فترة الأعياد، والسنة الجديدة، ويتطلع لخوض هذه التجربة لأول مرة في مسيرته التدريبية، لكنه يرغب بمناقشة جدوى اللعب في مسابقتي الكأس.

وقال رانجنيك ”إنجلترا هي الدوري الوحيد الذي يلعب بطولتين في الكأس، وفي فرنسا ألغوا البطولة الثانية قبل عام أو عامين، ونحن الدولة الوحيدة التي تلعب بطولتين في الكأس“.

وأضاف: ”أعلم أن كأس الرابطة لا تزال موجودة من أجل فرق الدرجتين الثالثة والرابعة، ولتحسين الأوضاع المالية لتلك الأندية، لكننا نلعب مباريات كثيرة جدًا إذا نظرنا للجدول المزدحم“.