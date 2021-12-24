أرتيتا يدعو لاعبي آرسنال للالتزام والاحترام

دعا ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبي فريقه إلى الحرص على ”الالتزام والاحترام“، مؤكدا أنه لا يحب أن يفرض سلطته بأسلوب ديكتاتوري.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد سحب شارة القيادة من بيير إيمريك أوباميانغ الأسبوع الماضي؛ لمخالفته قواعد الانضباط في النادي اللندني.

ديلي إكسبريس: صفقة تبادلية بين برشلونة وآرسنال تنقل أوباميانغ لكامب نو https://t.co/fgT8j8FNrb pic.twitter.com/3D2y0fePd2 — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وحرم أوباميانغ الذي مدد تعاقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية العام الماضي، من شارة القيادة قبل فوز فريقه 2/0 على ويستهام يونايتد، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد عودته متأخرا من رحلة إلى الخارج.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: ”أنا لا أفرض سلطتي عن طريق الديكتاتورية أو القسوة..“.

وأضاف: ”أنا فقط أطلب شيئا واحدا وهو الالتزام والاحترام. وإن لم يتحقق هذا في هذه المرحلة فإنني سأحزم حقائبي وأرحل إلى مكان آخر؛ لأن هذا هو الحد الأدنى لما يحق لي الحصول عليه“.

وأضاف: ”إذا أردت تحقيق النجاح، يجب أن تتحلى بالشغف، وإذا أردت تمثيل فريق بهذا الحجم، فهذا أقل معيار يجب التمتع به“.

لماذا جرد آرسنال أوباميانغ من شارة القيادة؟ https://t.co/Vv7hAmTUL4 pic.twitter.com/GpiVOAYAMA — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

ونوه: ”لا أريد من كل لاعب، أن يسجل الكرة في أقصى الزاوية العليا من المرمى في كل مرة، لكني أطلب منهم القيام بالأمور الصحيحة“.

ويحتل آرسنال المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلتقي خارج ملعبه مع نوريتش سيتي فريق الذيل الأحد المقبل.

حضور الجماهير

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قد طالب الهيئات الخاصة بكرة القدم والحكومة بعدم العودة لإقامة المنافسات دون حضور الجماهير.

وقال أرتيتا: ”أرجوكم لا نريد العودة لتلك المرحلة (إقامة المباريات دون جماهير)؛ لأننا جربنا ذلك، وإنه إجراء لا نحبه، لذلك نأمل في ألا يحدث ذلك“.

أرتيتا: نكيتياه يستحق اللعب بانتظام بغض النظر عن موقف أوباميانغ https://t.co/FyP5NRobTc pic.twitter.com/zXtKLfxvme — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

وأضاف: ”كرة القدم مختلفة، إنها تتعلق بالمشاركة مع الناس ووجود الجماهير في الملاعب“.

وتابع الإسباني: ”حينما لا يحدث ذلك، فإنها تصبح رياضة مختلفة تماما وتضيع المنافسة، ولا تكون نفس كرة القدم التي نريدها“.

ويلعب آرسنال مع نوريتش سيتي، يوم الأحد، ثم يواجه وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يلعب مع ليفربول في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.