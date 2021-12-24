ديلي ميل: إنجلترا تخطط لإقامة مشجعيها في السعودية خلال كأس العالم 2022

تناقش إنجلترا سفر وإقامة المشجعين الإنجليز لمساندة منتخب بلادهم خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تقام ما بين شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2022، في أول كأس عالم لن تقام في الصيف؛ بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الخليج.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ أن مخيمات المشجعين في المملكة العربية السعودية قد تكون أحد الحلول أمام المشجعين الإنجليز.

وتستعد قطر لاستقبال حوالي مليون ونصف المليون مشجع من مختلف أنحاء العالم لتشجيع المنتخبات المشاركة؛ ما يطرح مشكلة إسكانهم في بلد صغير لا تتجاوز مساحته إقليم يوركشاير البريطاني، ولا تتوفر إلى الآن سوى على 175 ألف سرير في الفنادق والمساكن والفيلات التي من المفترض أن تستقبل المشجعين، وفقا للصحيفة.

وتفكر قطر في بناء مخيمات للمشجعين ومناطق خاصة بهم في صحراء قطر لتلبية احتياجات الطلب على الحضور للبلد خلال نهائيات كأس العالم التي تقام لأول مرة في بلد عربي.

كما ذكرت ”ديلي ميل“ أن هناك نقاشا حول بناء قرى ومناطق مشجعين في السعودية وعلى الحدود القريبة من قطر لاستكمال إسكان المشجعين القادمين من مختلف بلدان العالم.

مع تبقي عام واحد.. هل قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022؟ https://t.co/vQgqfaqTmg pic.twitter.com/FtqXU4UB6b — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

وأكدت الصحيفة أن هذا الخبر سيكون دفعة قوية للمشجعين الإنجليز الراغبين في السفر لمساندة منتخب بلادهم في النهائيات مع تعهد قطر بطلب مجموعة فخمة من المنازل المتنقلة لهذا الغرض وستكون السعودية مكانا جيدا وحلا لإقامة المشجعين.

كما تخطط قطر لاستئجار سفن فخمة تستغلها كفنادق لإقامة المشجعين ترسو في ميناء الدوحة خلال البطولة.

وحسب ”ديلي ميل“، فإن الجماهير بإمكانها أيضا البقاء في الإمارات العربية المتحدة أو السعودية كمقر بديل والانتقال لقطر لتشجيع المنتخب الإنجليزي.

لكن الصحيفة اعتبرت أن الإقامة في الإمارات مكلفة ماليا، كما حذرت المشجعين من البحث عن الكحول في الدول الخليجية؛ لأنها ممنوعة حسب الشريعة الإسلامية.