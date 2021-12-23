ديلي إكسبريس: صفقة تبادلية بين برشلونة وآرسنال تنقل أوباميانغ لكامب نو

يسعى برشلونة للتخلص من اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن خطط المدير الفني تشافي هرنانديز، وكذلك يحصلون على رواتب ضخمة لا تتناسب مع الأزمة المالية التي يعاني منها النادي جراء جائحة كوفيد-19، وفي الوقت ذاته يفكر في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على إعادته إلى منصات التتويج.

واعترف ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يتعين على النادي الكتالوني ”القيام بواجبه وتقليل“ فاتورة رواتب لاعبيه من أجل التعاقد مع لاعبين جدد“.

ومع حسم صفقة فيران توريس مع مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي للصفقة، يسعى المسؤولون في برشلونة إلى التخلص من لاعبين لن يعتمد عليهم تشافي، مثل صمويل أومتيتي وفيليب كوتينيو والهولندي لوك دي يونغ والأمريكي سيرجينيو ديست.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن آرسنال اقترح صفقة تبادلية مع برشلونة تشمل انتقال المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ إلى كامب نو، وذهاب كوتينيو إلى لندن للعب على استاد الإمارات.

واستبعد الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال مهاجمه الغابوني البالغ عمره 32 عاما للمباراة الثالثة على التوالي في كل المسابقات، بعد تجريده من شارة القيادة بسبب مخالفة قواعد الانضباط، وقرر النادي اللندني بيعه في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

قال #أوباميانغ مهاجم #آرسنال إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما سجل هدفا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ تعافيه من الملاريا وخلال الفوز 2-0 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد.#إرم_سبورت pic.twitter.com/x2bI8w51dA — إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2021

ويعاني أوباميانغ، الذي وقع عقدا جديدا لثلاث سنوات مع النادي اللندني العام الماضي، هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول أمام أستون فيلا.

كما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية، حيث استبعده أرتيتا من الفوز 2-1 على غريمه توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن الموسم الماضي.

ولا شك في أن أرتيتا سيوافق على صفقة تبادلية تريحه من صداع أوباميانغ، وتأتي بلاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي تألق بشدة مع ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة في 2018.

واعترف لاعب خط الوسط البرازيلي، الموجود أيضًا في مدار نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بأن مستقبله بات بعيدًا عن كامب نو، وأن خيار آرسنال قد يكون متوافقا مع رغبته.

وشارك كوتينيو في 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، سجل فيها هدفين، وقد انضم إلى كامب نو في يناير/كانون الثاني 2018 من ليفربول مقابل 135 مليون يورو، وقد شارك لمدة موسم واحد 2019/2020 مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة ذاتها إن تشيلسي يسعى للتعاقد مع الأمريكي ديست من برشلونة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليكون بديلا للدولي الإنجليزي بن تشيلويل الذي يعاني من إصابة قد تنهي موسمه.