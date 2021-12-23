رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد يشكك بجدوى وجود بطولتين للكأس في إنجلترا

دعا المدرب الألماني رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، اليوم الخميس، مسؤولي كرة القدم في إنجلترا إلى مناقشة مدى جدوى وجود بطولتين للكأس في البلاد، هما: كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، في خضم جدول المباريات المزدحم الذي تكافح جميع الأندية للتعامل معه.

وأضاف ”رانجنيك“ أنه لا يعارض التمسك بتقاليد اللعب خلال فترة الأعياد، والسنة الجديدة، ويتطلع لخوض هذه التجربة لأول مرة في مسيرته التدريبية، لكنه يرغب بمناقشة جدوى اللعب في مسابقتي الكأس.

كلوب وكونتي يطالبان بتغيير نظام كأس الرابطة الإنجليزية.. وغوارديولا يريد استمرار "التبديلات الخمسة" https://t.co/16uNMT7QC2 pic.twitter.com/5hYqZnlc6b — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وقال رانجنيك للصحفيين: ”إنجلترا هي الدوري الوحيد الذي يلعب بطولتين في الكأس، وفي فرنسا ألغوا البطولة الثانية قبل عام أو عامين، ونحن الدولة الوحيدة التي تلعب بطولتين في الكأس“.

وأضاف: ”أعلم أن كأس الرابطة لا تزال موجودة من أجل فرق الدرجتين الثالثة والرابعة، ولتحسين الأوضاع المالية لتلك الأندية، لكننا نلعب مباريات كثيرة جدًا إذا نظرنا للجدول المزدحم“.

وأوضح المدرب الألماني: ”المسألة الأخرى التي أعتقد أنها تغيرت، خلال الأسبوعين الماضيين، هي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث كان يجب في حالة التعادل أن تخوض مباراة إعادة، وتغير الوضع الآن، وأعتقد أنها فكرة جيدة، وفي الدول الأخرى تلعب وقتًا إضافيًا، وركلات ترجيح، وليس لديهم إعادات“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، لكنه يملك مباراتين مؤجلتين مقارنة بفرق المربع الذهبي، علمًا بأن الفريق صعد متصدرًا إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 10 يناير 2022، في حين ودع الفريق من الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في سبتمبر الماضي، بعد الخسارة 0/1 أمام ويستهام.

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، آخرها موسم 2015/2016، في حين توج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 5 مرات، آخرها موسم 2016/2017.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين، في الجولة الـ19 كم الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك، علمًا بأنه تم تأجيل مباراتين للفريق أمام برينتفورد، وبرايتون، بسبب كورونا.