كلوب وكونتي يطالبان بتغيير نظام كأس الرابطة الإنجليزية.. وغوارديولا يريد استمرار "التبديلات الخمسة"

طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنطونيو كونتي مدربا ليفربول وتوتنهام تواليا، أن يُقام الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بمواجهتين من مباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب؛ بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.

ويتبقى لتوتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم.

وقال كلوب: أعتقد أنه سيكون حتما من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهما جدا، كاشفا أن مدربي الدوري الإنجليزي سيجتمعون، الخميس؛ لمناقشة مخاوف الجائحة.

وأضاف: لا أتحدث فقط عن رفاهية اللاعبين هذا العام، لقد تحدثت عنها منذ ست سنوات أو ربما أكثر. إذا كانت الأشياء التي أقولها تساعد أكثر، فسأقولها مرارا. لكنها لا تساعد. الشيء الوحيد الذي يحصل هو وضع ما أقوله في عناوين الصحافة لكن لا تؤدي إلى الأهداف الحقيقية.

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد https://t.co/M8sq8FdQen pic.twitter.com/cum47wVN0H — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

فيما علّق كونتي: سيكون ربما من الأفضل خوض مباراة واحدة لا اثنتين، لا سيما في ظل الوضع الذي نمر به ولكن علينا احترام القوانين.

وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري، نهاية الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات.

وأقيم الدور نصف النهائي الموسم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على خلفية الجائحة، وسيعود في الموسم الحالي إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب وإياب.

ويلتقي ليفربول في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه كونتي فريقه السابق الجار اللدود تشيلسي في الأخرى، خلال أول أسبوعين من يناير المقبل.

غوارديولا يجدد الدعوة لخمسة تبديلات لمواجهة ضغط المباريات

من جهة أخرى قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إن التقاليد الفريدة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخوض مباريات في (البوكسينغ داي) وهو اليوم الذي يلي عيد الميلاد وكذلك في رأس السنة الجديدة، يجب ألا تتغير، لكن يتعين السماح بخمسة تبديلات لحماية اللاعبين في خضم هذا الجدول المزدحم.

وتبنت مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا قاعدة زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة تبديلات لتخفيف الضغوط عن اللاعبين في خضم وباء كوفيد-19، لكن أندية الدوري الممتاز رفضت هذه الخطوة.

وبينما ستدخل معظم مسابقات الدوري العطلة الشتوية ستخوض الأندية الإنجليزية ثلاث مباريات في الفترة، بين 26 ديسمبر والثاني من يناير، لكن مع تأجيل المزيد من المباريات بسبب تفشي كوفيد-19 دعا غوارديولا مسؤولي الدوري الممتاز إلى التحلي بالمرونة للتعامل مع الظروف الراهنة.

وقال غوارديولا قبل مواجهة ليستر سيتي، يوم الأحد: ”تقاليد البوكسينغ داي مهمة للغاية. إنها سمة من سمات هذا الدوري. لن تتغير … البوكسينغ داي فرصة لطيفة جدا للعائلات للذهاب سويا إلى الملعب.

غوارديولا: برشلونة يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم فيران توريس https://t.co/XExrZu4kSN pic.twitter.com/4Bzy3cMGoF — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وأضاف: ”المشكلة تكمن في المواعيد، هناك 365 يوما في السنة تخوض خلالها الفرق مسابقات كبيرة وقوية والكثير من المباريات .. اللاعبون يحصلون على إجازة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط في الصيف ثم (يبدأ) الموسم الجديد. إنه أكثر مما ينبغي“.

وتابع: ”يتعين على المسؤولين التحدث إلى الدوري الإنجليزي وشركات البث لتحديد الشيء الأفضل للجميع. يجب أن تكون سلامة وصحة اللاعبين أولوية، إنها الدولة الوحيدة التي ترفض تطبيق خمسة تبديلات وتكتفي بثلاثة فقط، لماذا؟“.

واختتم: ”نرغب في حماية اللاعبين لذلك أدعوكم إلى تطبيق خمسة تبديلات. إنه الخيار الأفضل لمواجهة عدد المباريات الكبير، لكن الدوري الممتاز والأندية رفضوا“.