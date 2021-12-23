مانشستر سيتي يركض بأقصى سرعة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

سيسعى مانشستر سيتي للحفاظ على وتيرته السريعة في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط جدول متكدس بالمباريات مع تأجيل المزيد منها بسبب الوباء.

ويستضيف مانشستر سيتي، الذي لم يتأثر نسبيًا بتفشي حالات كوفيد-19 ما تسبب بتأجيل 9 مباريات من آخر 20 مباراة بالمسابقة، ليستر سيتي مستندًا على سلسلة من 8 انتصارات متتالية في الدوري.

وفي ظل غياب لاعبين بارزين عن منافسيه ليفربول وتشيلسي بسبب عدوى كوفيد-19 أهدر كلاهما نقاطًا قبل سلسلة مباريات عيد الميلاد، أما فريق المدرب بيب جوارديولا فيبدو أنه لا يمكن إيقافه.

وسجل مانشستر سيتي 11 هدفًا دون ردٍ في آخر مباراتين، ويعيد مستواه الحالي للأذهان ما حدث في الموسم الماضي حين بدأ سلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا، في ديسمبر/ كانون الأول، ليمضي في طريقه نحو اللقب.

ويبدو ليفربول، الذي يبتعد بثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، مهددًا بالتراجع أكثر بعد تأجيل مباراته ضد ليدز يونايتد بجانب مواجهة بين وولفرهامبتون، واندرارز، وواتفورد، ليرتفع عدد المباريات التي تأثرت بتفشي الفيروس إلى 12 مباراة.

مانشستر سيتي يحقق عدة أرقام قياسية بفوزه على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي https://t.co/EKA0QkExKy pic.twitter.com/oMpF1eDbwo — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

ولا يزال تشيلسي، الذي تفصله 6 نقاط عن القمة، بانتظار تحديد موعد لزيارته إلى أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد.

لا للخرافات

في المرتين السابقتين اللتين تصدر فيهما مانشستر سيتي جدول الترتيب بفترة الأعياد توج باللقب في النهاية، لذا لا يمكن لمنافسيه سوى الفوز بكل المباريات، وانتظار تعثر فريق غوارديولا.

ولم يبد رياض محرز صانع لعب مانشستر سيتي مرتاحًا لهذا الموقف، وأطلق تحذيرًا قبل مواجهة فريقه السابق.

وقال اللاعب الجزائري: ”لا أؤمن حقًا بالخرافات، وهذا النوع من الأشياء، بل أؤمن بالفوز بالمباريات ومحاولة الاستمرار في ذلك حتى النهاية“.

وأضاف: ”نريد المضي قدمًا، ونحن في فترة جيدة جدًا لكن الأرقام لا تعني شيئًا، ويجب أن نفوز في كل مباراة“.

غوارديولا: برشلونة يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم فيران توريس https://t.co/XExrZu4kSN pic.twitter.com/4Bzy3cMGoF — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وانتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول تأجيل المباريات، لكن سيكون بإمكانه منح راحة إضافية للاعبيه عقب تأجيل مواجهة ليدز بسبب تقليص التشكيلة نتيجة كوفيد-19 والإصابات.

واضطر تشيلسي للدفع بثلاثة ناشئين من الأكاديمية في التشكيلة الأساسية خلال الفوز على برنتفورد بكأس الرابطة، أمس الأربعاء، بسبب كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يستعيد روميلو لوكاكو، وكالوم هودسون-أودوي، في الرحلة إلى فيلا رغم أن المدرب توماس توخيل قال إنه يجب أن ينتظر لمعرفة حالتهما.

وتابع توخيل: ”لديهما بعض الأعراض، وسنرى ما سيحدث، والدوري الإنجليزي الممتاز أصعب مسابقة يمكن اللعب بها، لذا هذه أنباء جيدة، لكنني لن أفرط في الحماس لأنني بحاجة للتأكد من حالتهما“.

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد https://t.co/M8sq8FdQen pic.twitter.com/cum47wVN0H — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

معركة المربع الذهبي

يحل آرسنال رابع الترتيب ضيفًا على نوريتش سيتي المتذيل باحثًا عن الفوز الرابع على التوالي في معركة المربع الذهبي خلف الثلاثي القوي.

ويتقدم آرسنال بأربع نقاط على ويستهام يونايتد، لكنه لعب مباراة أكثر من فريق المدرب ديفيد مويز الذي يستضيف ساوثهامبتون.

ويستقبل توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع، الذي تتبقى له 3 مباريات للحاق بآرسنال، كريستال بالاس أما مانشستر يونايتد السادس في الجدول سيزور نيوكاسل يونايتد المهدد بالهبوط، يوم الإثنين.

وتضرر مانشستر يونايتد من الفيروس، ولم يلعب أي مباراة بالدوري منذ فوزه 1/0 على نوريتش، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المهاجم ماركوس راشفورد: ”استعدنا الفريق بالكامل تقريبًا، وهذا مؤشر إيجابي“.

وأضاف ”إذا خضنا فترة جيدة في عيد الميلاد، وحافظنا على الزخم، سيأخذنا هذا إلى المباريات الكبرى التي تحسم الألقاب في نهاية الموسم“.

وتستمر المباريات، أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، لخوض جولة كاملة جديدة.