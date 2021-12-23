غوارديولا: برشلونة يتفاوض مع مانشستر سيتي لضم فيران توريس

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إن برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم الإسباني فيران توريس البالغ من العمر 21 عاما،من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة في طريقه للتعاقد مع الدولي الإسباني مقابل حوالي 55 مليون يورو (62 مليون دولار).

ما الذي ينقص برشلونة لتسجيل فيران توريس قبل مباراته ضد ريال مدريد؟ https://t.co/W66LGWe8SV pic.twitter.com/qGjXeNBtIE — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

وقالت شبكة ”سكاي“ وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن برشلونة سيدفع لمانشستر سيتي 10 ملايين يورو إضافية ضمن بنود أخرى في الصفقة.

وقال غوارديولا للصحفيين: ”لم يتم الاتفاق رسميا لكن المفاوضات مستمرة وبات التعاقد وشيكا“، مضيفا أن مانشستر سيتي لا يعتزم التعاقد مع مهاجم في يناير.

وأضاف: ”لسنا مثل الأندية الأخرى التي يرغب فيها اللاعب بالرحيل ويصر مالك النادي على استمراره. إذا أراد أي لاعب الرحيل لأنه سيشعر بالسعادة في مكان آخر فليفعل وسأكون سعيدا من أجله“.

وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه برشلونة بضائقة مالية تسببت في رحيل ليونيل ميسي خلال الصيف.

سبورت: برشلونة ومانشستر سيتي اتفقا على صفقة فيران توريس.. وعقبة كبيرة أمام البلوغرانا https://t.co/i9VV12PLXf pic.twitter.com/VrjFVekldJ — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وتضرر الخط الأمامي أيضا باعتزال سيرجيو أغويرو، الأسبوع الماضي؛ بسبب مشكلة في القلب.

وتعاقد مانشستر سيتي مع توريس، في أغسطس آب من العام الماضي، في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، لكن مهاجم بلنسية السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى تشابي هيرنانديز أسطورة النادي المسؤولية.

وفي موسمه الأول سجل توريس 13 هدفا وصنع 3 في 36 مباراة مع مانشستر سيتي، والموسم الحالي سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 7 مباريات.

يشار إلى أن توريس يعاني حاليا من إصابة ويغيب منذ أكتوبر الماضي.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قد ذكرت أن إدارة برشلونة تسابق الزمن لحسم كل تفاصيل صفقة فيران توريس من مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة برشلونة تسابق الزمن لخروج عدة لاعبين من الفريق الأول في أسرع وقت ممكن؛ لتتمكن من تسجيل توريس، والهدف هو أن يكون مسجلا وجاهزا للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في كلاسيكو يقام في السعودية، يوم 12 يناير 2022.