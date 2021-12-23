رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ،

كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة وولفرهامبتون مع واتفورد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد أيضا بسبب كورونا.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures Full statement: https://t.co/icqowbeWY8 #LIVLEE #WOLWAT pic.twitter.com/WoDSf9x3ZB — Premier League (@premierleague) December 23, 2021

وقالت الرابطة في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”عقب طلبات التأجيل من ليدز وواتفورد بسبب فيروس كورونا، التقى مجلس إدارة الرابطة صباح اليوم، ووافق آسفًا على تأجيل مباراتي الناديين المتأثرين“.

وأضافت :“سيتم تأجيل مباراتي وولفرهامبتون مع واتفورد، وليفربول مع ليدز يونايتد، المقرر إقامتهما الأحد المقبل“.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياغو ألكانتارا، والإنجليزي كورتيس جونز، بفيروس كورونا.

ويوم الإثنين الماضي، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات، قبل أن يتم اليوم الخميس تأجيل مباراتين.

يشار إلى أنه سبق أن تم تأجيل 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر بسبب تفشي كورونا.

ليفربول وتوتنهام تشيلسي ينضمون لآرسنال ويكملون عقد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية https://t.co/Z4mAMedel5 pic.twitter.com/68Z8Z68EWF — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

كما أصدرت يوم الإثنين، بيانا أعلنت فيه عن 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأندية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 42 حالة في الفترة من 6-12 ديسمبر.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للتعامل مع الجدول المزدحم.

وقال الاتحاد الإنجليزي ”المواجهات في الدورين الثالث والرابع ستنتهي في اليوم نفسه مع الوصول إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح عند الحاجة“.

وقالت رابطة الدرجات الأدنى التي تنظم كأس الأندية المحترفة إن مباريات البطولة ستقام دون تغيير.

قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية https://t.co/SnmafKITTA pic.twitter.com/19L4vrVKSo — إرم سبورت (@EremSports) December 22, 2021

ويملك ليفربول 41 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان ليفربول قد صعد إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما قلب تأخره 1/3 أمام ليستر سيتي إلى تعادل 3/3 قبل أن يفوز الريدز بكلات الترجيح 5/4.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في نصف النهائي مع آرسنال، على أن يلعب المتأهل إلى المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع تشيلسي مع توتنهام.