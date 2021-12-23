رياضة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد
تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2021 13:31 GMT
تاريخ التحديث: 23 ديسمبر 2021 14:30 GMT

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد

تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك والإسباني تياغو ألكانتارا والإنجليزي كورتيس جونز أصيبوا بفيروس كورونا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ،

كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة وولفرهامبتون مع واتفورد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد أيضا بسبب كورونا.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”عقب طلبات التأجيل من ليدز وواتفورد بسبب فيروس كورونا، التقى مجلس إدارة الرابطة صباح اليوم، ووافق آسفًا على تأجيل مباراتي الناديين المتأثرين“.

وأضافت :“سيتم تأجيل مباراتي وولفرهامبتون مع واتفورد، وليفربول مع ليدز يونايتد، المقرر إقامتهما الأحد المقبل“.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن إصابة ثلاثي ليفربول: الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياغو ألكانتارا، والإنجليزي كورتيس جونز، بفيروس كورونا.

ويوم الإثنين الماضي، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات، قبل أن يتم اليوم الخميس تأجيل مباراتين.

يشار إلى أنه سبق أن تم تأجيل 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر بسبب تفشي كورونا.

كما أصدرت يوم الإثنين، بيانا أعلنت فيه عن 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأندية خلال الأسبوع الماضي، مقابل 42 حالة في الفترة من 6-12 ديسمبر.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي للتعامل مع الجدول المزدحم.

وقال الاتحاد الإنجليزي ”المواجهات في الدورين الثالث والرابع ستنتهي في اليوم نفسه مع الوصول إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح عند الحاجة“.

وقالت رابطة الدرجات الأدنى التي تنظم كأس الأندية المحترفة إن مباريات البطولة ستقام دون تغيير.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان ليفربول قد صعد إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما قلب تأخره 1/3 أمام ليستر سيتي إلى تعادل 3/3 قبل أن يفوز الريدز بكلات الترجيح 5/4.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في نصف النهائي مع آرسنال، على أن يلعب المتأهل إلى المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع تشيلسي مع توتنهام.

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