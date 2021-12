رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد.. وولفرهامبتون مع واتفورد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميا، تأجيل مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة التاسعة عشر من البريميرليغ،

كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة وولفرهامبتون مع واتفورد، والتي كان من المقرر أن تقام يوم الأحد أيضا بسبب كورونا.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures

Full statement: https://t.co/icqowbeWY8 #LIVLEE #WOLWAT pic.twitter.com/WoDSf9x3ZB

— Premier League (@premierleague) December 23, 2021