ريبيكا ويلش.. تعرف على أول امرأة تقود مباراة رجال بأقدم كأس محلية في تاريخ كرة القدم

عين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكمة ريبيكا ويلش لقيادة مباراة برمنغهام سيتي وبلموت أرجايل في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، لتدخل التاريخ كأول امرأة تقود مباراة رجال في أقدم كأس محلية في تاريخ كرة القدم.

ويجرى اللقاء يوم 8 كانون الثاني / يناير القادم في ملعب سانت أندروس غراوند، لتكون ريبيكا ويلش أول امرأة تقود لقاء للرجال في هذه المنافسة.

وتبلغ ريبيكا ويلش 38 عاما وتسلقت الدرجات في التحكيم وتعتبر أفضل حكمة إنجليزية حاليا، وقادت سابقا لقاء للرجال بين فريقي هاروغيت تاون وبورت فال في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي يوم 18 أيلول / سبتمبر الماضي.

وعملت ريبيكا ويلش كمسؤولة في خدمة الصحة الوطنية وبدأت مسيرتها كحكمة لكرة القدم في 2010 واستمرت في عملها لغاية 2019 لتتفرغ بعدها للتحكيم.

وقادت الحكمة البالغة من العمر 38 سنة عدة لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكانت حكمة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات سنتي 2017 و2020 وقادت لقاء الدرع الخيرية سنة 2020.

وقادت ريبيكا ويلش مباريات للرجال لكن في الدرجات الأدنى وفي الدوري الوطني وأضيفت إلى قائمة حكام النخبة النساء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كانون الأول / ديسمبر 2020 لتصبح حكمة للقاءات الدولية برفقة حكمات نساء أبرزهن الفرنسية ستيفاني فرابارت والألمانية بيبيانا شتاينهاوس.

وأصبحت ريبيكا ويلش أول امرأة تقود لقاء كاملا في كرة القدم في إنجلترا.

وكانت إيمي فيرن قد قادت 20 دقيقة من لقاء كوفنتري سيتي ونوتنغهام فوريست برسم دوري البطولة الإنجليزية في شباط / فبراير 2010 حيث عوضت الحكم الرئيسي المصاب وكانت حكما رابعا خلال اللقاء.

وقالت ريبيكا ويلش حين قادت أول لقاء للرجال :“ أنا محظوظة جدا لأنني أتيحت لي هذه الفرصة وأنا متحمسة بشأنها، من المحتمل أن والدي هو أكبر مشجع لي لذلك فهو سعيد جدا، والدتي لا تعرف الكثير عن كرة القدم، إنها متحمسة وأعتقد أنها لا تعرف السبب، إنهم فخورون بي حقا“.