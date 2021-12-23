ما الذي ينقص برشلونة لتسجيل فيران توريس قبل مباراته ضد ريال مدريد؟

قالت تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية إن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي لضم لاعبه الجناح الإسباني فيران توريس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مقابل مبلغ يصل إلى 55 مليون يورو زائد متغيرات.

وذكرت صحيفة ”الموندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة لم تكن في عطلة رغم ذهاب اللاعبين لعطلة أعياد الميلاد حتى يوم 28 من الشهر الحالي وتسابق الزمن لحسم كل تفاصيل صفقة الجناح الإسباني فيران توريس البالغ 21 سنة والتي ستضم أيضا متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو أغلبها شبه مضمونة لفريق مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يعلن رسميا عن الصفقة في الأيام القادمة، حيث تنتظر إدارة برشلونة مهمة كبيرة لتتمكن من تسجيل اللاعب في رابطة الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من مشكلة سقف الرواتب التي تجاوزت الحد المسموح لها من طرف رابطة الدوري الإسباني وكانت سببا في فشل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل لباريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن إدارة برشلونة تسابق الزمن لخروج عدة لاعبين من الفريق الأول في أسرع وقت ممكن لتتمكن من تسجيل فيران توريس، والهدف هو أن يكون مسجلا وجاهزا للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم ريال مدريد في كلاسيكو يقام بالسعودية يوم 12 كانون الثاني / يناير 2022.

ويعتبر فيران توريس مطلبا للمدرب تشافي هيرنانديز الذي يرى فيه حلا لمشاكل الهجوم في برشلونة رغم كون اللاعب ليس مهاجما صريحا لكنه جناح هداف وبرز في المنتخب الإسباني الأول حين سجل 12 هدفا في 22 لقاء بمعدل بلغ 0،54 هدف في اللقاء، بينما سجل في مانشستر سيتي 16 هدفا في 43 لقاء.