ليفربول وتوتنهام تشيلسي ينضمون لآرسنال ويكملون عقد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق ليفربول لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بفوز درامي على ليستر سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

افتتح جيمي فاردي التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة 9، أعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص أوكسليد شامبرلين الفارق لليفربول في الدقيقة 19، قبل أن يسجل ماديسون ثالث أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 33 بتسديدة صاروخية.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل ديوجو جوتا الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 68.

وقبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية، استطاع مينامينو تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 95 في لقطة درامية، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليفر.

وفي نفس السياق تأهل فريقا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم، الأربعاء.

وصعد تشيلسي إلى المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه 2-0 على برينتفورد مضيفه، في حين فاز توتنهام على ويستهام ضيفه 2-1 في دور الثمانية للمسابقة.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عبر النيران الصديقة، بعدما سجل السويدي بونتوس يانسون، مدافع برينتفورد، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.

فيما أضاف جورجينيو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ليمنح فريق المدرب توماس توخيل الفوز.

وأكمل توتنهام عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، عقب فوزه المثير 2-1 على ويستهام ضيفه في قمة لندن.

وبادر توتنهام بالتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، لكن جارود بوين سجل هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 32.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيراً، بعدما أعاد البرازيلي لوكاس مورا التقدم للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 34.

يذكر أن آرسنال كان أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه الكبير 5-1 على ضيفه سندرلاند، الثلاثاء.

قرعة نصف النهائي

وعلى الفور أجريت مراسم قرعة نصف النهائي والتي شدت مواجهات نارية.

المواجهة الأولى ستكون بين ليفربول وآرسنال، والثانية بين تشيلسي وتوتنهام