ليفربول وتوتنهام تشيلسي ينضمون لآرسنال ويكملون عقد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق ليفربول لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بفوز درامي على ليستر سيتي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

افتتح جيمي فاردي التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة 9، أعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 13.

وقلص أوكسليد شامبرلين الفارق لليفربول في الدقيقة 19، قبل أن يسجل ماديسون ثالث أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 33 بتسديدة صاروخية.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل ديوجو جوتا الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 68.

وقبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية، استطاع مينامينو تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 95 في لقطة درامية، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليفر.

They're through!@LFC hold their nerve from the spot to complete yet another incredible comeback!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/S0kzXsTkP6

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 22, 2021