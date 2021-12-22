كأس الرابطة الإنجليزية.. اشتباكات دامية بين جماهير توتنهام ووست هام أسفرت عن إصابات

اشتبكت جماهير وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير قبل مواجهة الفريقين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفية، يوم الأربعاء، مما تسبب في حدوث إصابات بين صفوف جماهير الناديين، واستدعى تدخل الشرطة للفصل بين الجماهير.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الاشتباكات اندلعت خارج ملعب توتنهام هوتسبير، حيث أشارت تقارير إلى أن أحد المشجعين تعرض للضرب، مع صور تُظهر مشجعا آخر وجهه ملطخ بالدماء، مما أدى إلى تدخل رجال الشرطة من الخيالة لإنقاذ الموقف.

وكان لا بد من اصطحاب الشرطة لمشجعي وست هام يونايتد إلى الملعب، في محاولة لتجنب مثل هذه الاشتباكات، حيث هتفت جماهير الفريقين ضد بعضهما البعض قبل المباراة.

Riot outside the stadium between Tottenham and West Ham fans.#TOTWHU pic.twitter.com/F0bdjj44Ca — 🅩🅘🅩🅞🅤 (@zi_53) December 22, 2021

ولم تتأخر انطلاقة المباراة رغم الاشتباكات التي حدثت خارج الاستاد، حيث يسعى توتنهام للحاق بغريمه اللندني آرسنال إلى قبل النهائي عبر الفوز على جاره المتألق وست هام يونايتد.

وقدم توتنهام بعض العروض الواعدة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي في الفترة القصيرة التي قضاها هناك، حيث يسعى المدير الفني السابق لتشيلسي للتتويج ببعض الألقاب في موسمه الأول مع الفريق.

وألغيت ثلاث مباريات لتوتنهام في كل المسابقات في الفترة الماضية؛ بسبب تفشي كوفيد-19، ولعب مباراته الأولى منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول يوم الأحد الماضي، حين تعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، قد يرغب ديفيد مويز المدير الفني لوست هام في تجنب المزيد من الإصابات لنجوم الفريق الأول، حيث بدأ المباراة بدون لاعبيه الأساسيين آرون كريسويل وأنجيلو أوجبونا وكيرت زوما، كما تم استبعاد ميخائيل أنطونيو قبل المباراة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال مويز مدرب وست هام قبل المباراة إنه يحرص على الفوز بلقب مع الفريق، ويرى أن كأس الرابطة نقطة انطلاق جيدة لتحقيق ذلك.

وأضاف المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون: ”أود الفوز بلقب مع وست هام. يملك النادي تاريخا طويلا مع الألقاب في السنوات الماضية، لكن ليس في العصر الحديث، لذلك سيكون من الرائع تحقيق هذا الإنجاز“.