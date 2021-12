كأس الرابطة الإنجليزية.. اشتباكات دامية بين جماهير توتنهام ووست هام أسفرت عن إصابات

اشتبكت جماهير وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير قبل مواجهة الفريقين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفية، يوم الأربعاء، مما تسبب في حدوث إصابات بين صفوف جماهير الناديين، واستدعى تدخل الشرطة للفصل بين الجماهير.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن الاشتباكات اندلعت خارج ملعب توتنهام هوتسبير، حيث أشارت تقارير إلى أن أحد المشجعين تعرض للضرب، مع صور تُظهر مشجعا آخر وجهه ملطخ بالدماء، مما أدى إلى تدخل رجال الشرطة من الخيالة لإنقاذ الموقف.

وكان لا بد من اصطحاب الشرطة لمشجعي وست هام يونايتد إلى الملعب، في محاولة لتجنب مثل هذه الاشتباكات، حيث هتفت جماهير الفريقين ضد بعضهما البعض قبل المباراة.

Riot outside the stadium between Tottenham and West Ham fans.#TOTWHU

pic.twitter.com/F0bdjj44Ca

— 🅩🅘🅩🅞🅤 (@zi_53) December 22, 2021