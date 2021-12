أرتيتا: نكيتياه يستحق اللعب بانتظام بغض النظر عن موقف أوباميانغ

قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، اليوم الأربعاء، إن مستوى إيدي نكيتياه الرائع حاليا يعني أنه يستحق الظهور بشكل أكثر انتظاما خلال جدول عيد الميلاد المزدحم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي لا تزال فيه الشكوك تحوم حول بيير-إيمريك أوباميانغ.

وسجل نكيتياه ثلاثة أهداف في فوز آرسنال 5-1 على سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة على استاد الإمارات ليحجز مقعده في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الثلاثاء.

واستبعد أرتيتا لاعبه أوباميانغ للمباراة الثالثة على التوالي في كل المسابقات بعد تجريده من شارة القيادة بسبب مخالفة قواعد الانضباط.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان موقف أوباميانغ الحالي يعني أن نكيتياه، البالغ 22 عاما، سيحصل على المزيد من دقائق اللعب، قال أرتيتا ”بالطريقة التي يتدرب ويلعب بها نكيتياه حاليا فإنه يستحق اللعب لفترات أطول في المباريات بغض النظر عن موقف أي لاعب آخر“.

وينتهي عقد نكيتياه في آرسنال في يونيو/ حزيران، وأشار أرتيتا إلى أن النادي اللندني ”يبذل قصارى جهده“ لتمديد عقد اللاعب.

وأضاف المدرب ”سينتهي عقد أي لاعب في أي وقت. اللاعب يرغب في مواصلة مسيرته على أعلى المستويات في كرة القدم وهذا ما سيحكم أي قرار يتخذه.

”لكننا نرغب في الإبقاء عليه وسنبذل كل الجهود الممكنة للاحتفاظ به“.

ولم يكشف أرتيتا أي تفاصيل عن عودة الدولي الغابوني أوباميانغ، الذي ذكرت وسائل إعلام أنه استبعد من التشكيلة قبل مواجهة ضيفه وست هام يونايتد هذا الشهر في الدوري الممتاز بعد عودته المتأخرة من رحلة في الخارج.

وقال المدرب الإسباني قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري ”سنركز على كل مباراة تلو الأخرى وسنختار التشكيلة المناسبة قبل أي مواجهة“.

