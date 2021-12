هندرسون: الدوري الإنجليزي لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتأجلت عشر مباريات في الدوري هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي، لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.

وقال بيب ليندرز، مساعد مدرب ليفربول، يوم الثلاثاء إنه من ”العبث“ اللعب مرتين في أربعة أيام مع غياب لاعبين بارزين بسبب كوفيد-19 والإصابات بينما قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن صحة اللاعبين وسلامتهم في خطر.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية، خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19.

”لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم.. أعتقد أن (اللاعبين) يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأنهم في النهاية هم الذين يلعبون في هذه الظروف.

”سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص يتحدث نيابة عنهم بشكل مستقل“.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة اليوم الأربعاء وسيلعب مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز، يوم الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا رقما مرتفعا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الاثنين الماضي، الذي وصل إلى 91 ألفا.

وتواصل رابطة الدوري الإنجليزي العمل مع الأندية لتشجيع التطعيم بين اللاعبين وموظفي الأندية، فضلاً عن الترويج لرسائل التطعيم الصحية العامة الحكومية للأندية والجمهور الأوسع.

Jordan Henderson says he is "concerned" that "nobody really takes player welfare seriously".

— BBC Sport (@BBCSport) December 22, 2021