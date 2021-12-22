مباريات "البوكسينغ داي" ستقام بحضور جماهيري كامل بعد قرار الحكومة البريطانية

تنفست جماهير كرة القدم الصعداء بعد تصريحات بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بأنه لن يتخذ إجراءات بشأن قيود جديدة على التجمعات الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا حتى 27 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعني تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أن لقاءات ”البوكسينغ داي“ في الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة ما بين 26 و29 كانون الأول/ديسمبر الحالي ستجرى بحضور جماهيري كامل في إنجلترا، عكس اسكتلندا التي تم فيها تحديد عدد الحضور الجماهيري بـ 500 شخص فقط.

وأدى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في بريطانيا، الذي ضرب كرة القدم أيضا، لنقاش بشأن إجراءات جديدة قد تتخذها الحكومة البريطانية خلال أعياد الميلاد وتهم التجمعات الجماهيرية ومن بينها ملاعب كرة القدم، حيث كان ينتظر أن يتم تقليص الحضور الجماهيري في المدرجات أو اللعب دون جمهور.

وضرب فيروس كورونا كرة القدم الإنجليزية، حيث أصيب عدة لاعبين بالفيروس التاجي وفي نهاية الأسبوع تجاوزت الحالات الإيجابية 90 حالة، ما أدى لتأجيل 6 لقاءات من 10 لقاءات في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوريس جونسون: ”ما يمكنني قوله الليلة هو أنه لا يمكننا استبعاد المزيد من الإجراءات بعد عيد الميلاد. سنراقب التقارير باستمرار وسنفعل كل ما يلزم لحماية الصحة العامة“.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: ”بالنظر لعدم وجود بيانات مؤكدة بشأن خطورة المتحور الجديد (أوميكرون) ومعدل الاستشفاء وتأثير التلقيح، لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير اتخاذ إجراءات صارمة قبل أعياد الميلاد. سنواصل مراقبة أوميكرون وإن تدهور الوضع فسنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إن لزم الأمر“.

رغم تفشي كورونا.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض توقف البريميرليغ https://t.co/8rsLl2j6iV pic.twitter.com/VPHr0ZNOQH — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

ورغم إعلان رئيس الوزراء البريطاني عن موعد 27 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة، فإن صحيفة ”ذا صن“ أكدت أن لقاءات ”البوكسينغ داي“ أيام 27 و28 و29 ديسمبر غير مهددة، لكون القرار يحتاج لأكثر من 48 ساعة من التذكير والتشريع ليصبح إلزاميا.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا، يوم الاثنين، لمناقشة إمكانية تأجيل المباريات خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أنها لم تسفر عن جديد.

وطالبت العديد من الأندية بإيقاف مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بين جميع أندية المسابقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، فإن رابطة الدوري الإنجليزي لم تجر تصويتا على إمكانية تأجيل الجولتين القادمتين، واكتفت بإقرار إقامتهما دون تأجيل، شريطة أن يمتلك كل فريق 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى على أقل تقدير.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء نظام الإعادة في الدورين الثالث والرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل استثنائي خلال موسم 2021-2022.

وأكد الاتحاد أن المباريات التي ستنتهي بالتعادل في وقتها الأصلي ستمتد إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، على أن يعود العمل بنظام الإعادة في الموسم المقبل.