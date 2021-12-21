ليفربول: من العبث اللعب مرتين في 4 أيام في ذروة كوفيد-19

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول، إنه من ”العبث“ اللعب مرتين في أربعة أيام في ظل حالات كوفيد-19 والاصابات في النادي.

وتعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيواجه ليستر سيتي على ملعبه، يوم الأربعاء، في دور الثمانية لكأس الرابطة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز، يوم الإثنين، إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.

وتأجلت عشر مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر؛ في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة، حيث سيلعب كل فريق ثلاث مباريات، ما بين 25 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني.

وقال ليندرز للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”نقدم دائما توصياتنا الصادقة لتحسين جودة اللعبة. هذا ما فعلناه في اجتماع (الإثنين). نعشق الضغوط لكن علينا جميعا احترام برامج التعافي والاستشفاء“.

وأضاف: ”من العبث أن نلعب بعد 48 ساعة. يهدد ذلك بحدوث إصابات … عليك أن تسأل الفرق عن سبب رغبتها في اللعب. مع ظهور حالات كوفيد جديدة من المنطقي أن يكون لديك المزيد من الوقت قبل المباراة التالية“.

وأكد ليندرز أن الدوري الممتاز يجب أن يطلب مشورة العلماء والأطباء بشأن تأجيل المباريات بدلا من مناقشتها مع مسؤولي الأندية.

وسيفتقد ليفربول فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز أمام ليستر؛ بعد إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي، بينما سيغيب ديفوك أوريجي للإصابة.

وأوقف توتنهام هوتسبير سلسلة انتصارات ضيفه ليفربول بعدما أجبره على التعادل بهدفين لمثلهما، في أبرز مواجهات الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأتي تعثر ليفربول بعد ستة انتصارات حققها الفريق في الجولات السابقة، ليصبح في رصيده 41 نقطة يحتل بها المركز الثاني، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة وضعته في المركز السابع.