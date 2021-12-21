بسبب السهر خلال أعياد الميلاد.. غوارديولا يراقب سلوك لاعبي مانشستر سيتي خارج الملعب

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيراقب عن كثب سلوك لاعبيه خلال فترة عيد الميلاد.

وحذر غوارديولا أي لاعب غير ملتزم خارج الملعب بالاستبعاد من تشكيلة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك جاك جريليش وفيل فودن في فوز سيتي الساحق 7-صفر على ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، قبل جلوسهما على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال الانتصار 4-صفر على نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع، بينما قال غوارديولا إن قرار استبعادهما لا يتعلق بمنحهما راحة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل بعد خمس دقائق عندما أرسل كانسيلو تمريرة عرضية وضعها روبن دياز بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سوء تفاهم بين مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل والمدافع سيران كلارك.

وأضاف كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 27 من تسديدة رائعة، وهز الجزائري رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك في الشوط الثاني.

ونشرت صحيفة ”تليغراف“ صورة لثنائي منتخب إنجلترا خلال قضاء سهرة بعد الفوز الكبير على ليدز.

وقال غوارديولا: ”لا، الأمر لا يتعلق بسياسة التناوب. لقد اخترت هذه التشكيلة لأنها تستحق اللعب… وليس اللاعبون الآخرون“.

وأضاف: ”خلال فترة عيد الميلاد سينصب تركيزي كثيرا على السلوك داخل الملعب وخارجه، وعندما لا يكون السلوك جيدا خارج الملعب، فلن يكون بوسع اللاعب المشاركة“.

وتابع: ”يجب أن نملك التركيز طوال الوقت بسبب التشتت في فترة عيد الميلاد، ومع كل ما يحدث… يجب أن نحافظ على تركيزنا“.

ويلعب سيتي ضد ليستر سيتي يوم 26 ديسمبر كانون الأول الجاري.

يذكر أن مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حقق رقما قياسيا جديدا بفوزه الكبير 4/0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، وذلك بفوزه في 34 مباراة بالمسابقة خلال عام 2021، ليحقق أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي لأي فريق في سنة ميلادية واحدة.

مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا ضمن احتلال صدارة البريميرليغ حتى عيد الميلاد، وهو ما فعله ليفربول في كل من المواسم الثلاثة الماضية، لكن سيتي حقق اللقب في المرتين السابقتين اللتين حقق فيهما هذا الرقم في موسمي (2011-12 و2017-18).

كما حطم مانشستر سيتي رقما قياسيا ظل صامدا منذ عام 1929 عندما سجل 105 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال عام 2021، بينما كان الرقم السابق 104 أهداف في عام 1929 قبل تسمية المسابقة بالدوري الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 44 نقطة.