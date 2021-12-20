هل سينتقل المغربي حكيم زياش إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن فيران توريس لاعب مانشستر سيتي هو الخيار الأول لبرشلونة لتعزيز مركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل خاصة أن اللاعب لديه بالفعل اتفاق مع النادي الكتالوني.

لكن الصحيفة قالت اليوم الإثنين إن الشيء الوحيد المعلق حتى الآن هو عدم موافقة مانشستر سيتي على عرض برشلونة الذي رفعه بالفعل إلى 50 مليون يورو.

ومع ذلك، إذا لم يخفض مانشستر سيتي طلباته المالية، فقد قرر برشلونة تفعيل خطته البديلة التي تستهدف وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، فإن برشلونة سيلجأ للمغربي حكيم زياش جناح تشيلسي.

وقال رومانو عبر حسابه على حسابه في موقع ”تويتر“ إن الجناح المغربي البالغ من العمر 28 عامًا، والحاصل على الجنسية الهولندية، لن يكون خيارًا إلا إذا لم ينته الأمر بالتعاقد مع فيران توريس الخيار رقم 1.

صاروخ🚀 حكيم زياش في شباك مانشستر سيتي pic.twitter.com/AMbYnnq8OD — إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2021

ويكمن حل مشاكل برشلونة في التعاقد مع لاعبين أساسيين وبارزين مثل فيران توريس وإديسون كافاني ما يدعم الفريق، حيث تم الاتفاق مع توريس والمحادثات مع مانشستر سيتي جارية أيضًا ولا شك أن الاستثمار في الدولي الإسباني سيكون مهمًا، مع إمكانية انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى نيوكاسل يونايتد والتخلص من راتبه الضخم.

وسيكون كافاني هو المهاجم رقم ”9“ الذي سيلعب مهاجما أساسياً للفريق، حيث يريد المهاجم الأوروغواياني الانتقال إلى برشلونة لأنه بالكاد يلعب لمانشستر يونايتد ولن يعارض النادي الإنجليزي في انتقاله إلى برشلونة أيضًا.

وسيتم التعاقد مع كافاني على سبيل الإعارة لتجنب زيادة التكلفة، لكن المشكلة تكمن مرة أخرى في ملاءمة راتبه ضمن حد الرواتب.

وسجل البديل نيكولاس غونزاليس (19 عاما) هدفا متأخرا رائعا ليمنح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 3/2 على إلتشي في كامب نو في الليغا يوم السبت الماضي.

وبعد مباراتين دون انتصار في الدوري وخسارة مهينة بنتيجة 0/3 من بايرن ميونخ ودع بسببها دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة خلال 20 عاما تقريبا كان مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يتوق إلى انتصار لتخفيف بعض الضغوط عن لاعبيه.

وصعد برشلونة إلى المركز السابع بفارق نقطتين عن المراكز الأوروبية لكنه لا يزال على بعد 16 نقطة من المتصدر ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة مقابل 17 مباراة للنادي الكتالوني.