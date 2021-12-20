رغم تفشي كورونا.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض توقف البريميرليغ

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الإثنين إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.

وتأجلت 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة حيث سيلعب كل فريق ثلاث مباريات ما بين 25 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني.

وأقيمت 4 من عشر مباريات فقط هذا الأسبوع بعدما أبلغت بعض الأندية رابطة الدوري بعدم قدرتها على اللعب بتشكيلة كاملة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من رابطة الدوري الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن الجدول الزمني لمباريات الكؤوس سيشهد تعديلات رغم مفاوضات الأندية والمسؤولين بشأن إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي للدورين الثالث والرابع وتقليص مواجهات قبل نهائي كأس الأندية المحترفة إلى مباراة واحدة.

ويوم الأحد المقبل من المقرر أن تقام 9 مباريات، حيث يستضيف ليفربول منافسه ليدز يونايتد، ويحل ليستر سيتي ضيفا على مانشستر سيتي، ويستضيف توتنهام منافسه كريستال بالاس.

في حين يسافر تشيلسي لمواجهة أستون فيلا، ويستضيف وولفرهامبتون واتفورد، ويحل ساوثهامبتون ضيفا على ويستهام، ويسافر آرسنال لمواجهة نوريتش سيتي، ويستضيف بيرنلي إيفرتون، كما يستضيف برايتون برينتفورد.

في حين يلعب مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك يوم الإثنين.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 44 نقطة من 18 مباراة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني وحصد 41 نقطة، مقابل 38 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث، ثم آرسنال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولعب كل منهم 18 مباراة.

وشهدت مباريات الجولة الـ18 فوز آرسنال 4/1 على ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي 4/0 على نيوكاسل، وتعادل تشيلسي 0/0 مع وولفرهامبتون، وتعادل ليفربول 2/2 مع توتنهام.

في حين تأجلت مباراة مانشستر يونايتد مع برايتون، وأستون فيلا مع بيرنلي، وساوثهامبتون مع برينتفورد، وويستهام مع نوريتش سيتي، وواتفورد مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع ليستر سيتي.