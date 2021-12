تليغراف: أندية الدوري الإنجليزي سترفض أي اقتراح لتأجيل المسابقة

كشفت صحيفة ”تليغراف“ على أن أندية الدوري الإنجليزي سترفض خلال الاجتماع العاجل الذي سيعقد، يوم الاثنين، أي اقتراح لتأجيل بطولة البريميرليغ، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأندية المختلفة.

ومن المقرر أن تجري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع المديرين التنفيذيين في البطولة، لبحث إمكانية تأجيل مباريات المسابقة، بعدما تفشى فيروس كورونا في أغلب الأندية، ما أدى لتأجيل 6 مباريات من أصل 10 خلال الجولة الثامنة عشرة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”الأندية ستصر على استمرار الدوري في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يجب أن يتفق 14 ناديا من أصل 20 على القرار“.

وتابع ”سيتم النقاش خلال الاجتماع بشأن تأجيل الجولة الـ20 بعد البوكسينع داي“.

Premier League will strongly argue against festive firebreak at meeting of all 20 clubs this lunchtime | @JBurtTelegraph https://t.co/YbMXiDeKZk

— Telegraph Football (@TeleFootball) December 20, 2021