تليغراف: أندية الدوري الإنجليزي سترفض أي اقتراح لتأجيل المسابقة

كشفت صحيفة ”تليغراف“ على أن أندية الدوري الإنجليزي سترفض خلال الاجتماع العاجل الذي سيعقد، يوم الاثنين، أي اقتراح لتأجيل بطولة البريميرليغ، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأندية المختلفة.

ومن المقرر أن تجري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع المديرين التنفيذيين في البطولة، لبحث إمكانية تأجيل مباريات المسابقة، بعدما تفشى فيروس كورونا في أغلب الأندية، ما أدى لتأجيل 6 مباريات من أصل 10 خلال الجولة الثامنة عشرة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”الأندية ستصر على استمرار الدوري في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يجب أن يتفق 14 ناديا من أصل 20 على القرار“.

وتابع ”سيتم النقاش خلال الاجتماع بشأن تأجيل الجولة الـ20 بعد البوكسينع داي“.

Premier League will strongly argue against festive firebreak at meeting of all 20 clubs this lunchtime | @JBurtTelegraph https://t.co/YbMXiDeKZk — Telegraph Football (@TeleFootball) December 20, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن ”الأندية ترى أن تأجيل الدوري سيتسبب في مشاكل أكبر، خصوصًا إذا قررت الحكومة أن تقوم بإغلاق البلاد في فترة أعياد الميلاد مع ازدياد حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)“.

وأشارت إلى أن ”الأجندة خلال عام 2022 مزدحمة للغاية ولا يوجد مجال لوضع المباريات فيها“، حسب وصف الأندية.

وأوضحت تقارير سابقة إلى أن الاجتماع قد يؤدي إلى تأجيل جولة واحدة من المباريات من يوم الـ28 إلى الـ30 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من البطولة، والتي تعد أحد الخيارات التي تناقش، بالرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أن يحصل هذا القرار على موافقة 14 ناديا من أصل 20، وهي النسبة التي بناء عليها يفعل القرار.

كما أن التداعيات المالية للتراجع عن حقوق البث التلفزيونية المختلفة ستكون واضحة، إلى جانب أنه ليس هناك وقت كاف في جدولة المباريات؛ نظرا للاضطراب الذي سببته بطولة كأس العالم في قطر، والمقرر إقامتها في شتاء عام 2022.

يذكر أن فيروس كورونا تفشى في أندية الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية، بدأ بفريق توتنهام هوتسبير، ثم اكتشفت حالات إيجابية في كل من: مانشستر يونايتد، وليفربول، ليستر سيتي، تشيلسي، أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، نورويتش سيتي.

وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 41 نقطة وتشيلسي ثالثًا برصيد 38 نقطة.

ويتواجد آرسنال عند المركز الرابع بعدما جمع 32 نقطة ووست هام خامسًا بـ28 نقطة، ومانشستر يونايتد سادسًا برصيد 27 نقطة.