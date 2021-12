"يويفا" يعلن إقصاء توتنهام من دوري المؤتمر الأوروبي بعد إلغاء مباراة رين

ودع توتنهام هوتسبير، دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي (يويفا)، اليوم الإثنين، بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في المجموعة، أمام ستاد رين، بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف توتنهام.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، لكنها ألغيت بسبب وجود 13 حالة إصابة بكوفيد-19 في توتنهام، بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وسيتم اعتبار رين فائزًا 3-0، ليحتل توتنهام المركز الثالث في المجموعة.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، بخصوص فيروس كورونا منذ الموسم المنصرم، على خسارة الفريق بثلاثية نظيفة.

وكان متحدث ”يويفا“ أشار إلى أن نتيجة مباراة توتنهام، ستحددها لجنة الانضباط داخل الاتحاد، بعد إصابة خمسة لاعبين في صفوف الفريق اللندني بفيروس كورونا، بالإضافة إلى خمسة موظفين، وهو ما حال دون إقامتها.

