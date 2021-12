كلوب منتقدا هاري كين: كان من الممكن أن يكسر ساق روبرتسون

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، كان من الممكن أن يكسر ساق آندي روبرتسون خلال تدخل عنيف في الشوط الأول كان يجب أن يسفر عن بطاقة حمراء في تعادل الفريقين 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وبعد فترة وجيزة من وضع توتنهام في المقدمة بهدفه الأول في الدوري منذ شهرين، تدخل كين بعنف على روبرتسون ليستشيط كلوب غضبا خارج خطوط الملعب.

وحصل كين قائد منتخب إنجلترا على إنذار فقط، وهو واحد من ثمانية إنذارات أخرجها الحكم بول تيرني في المواجهة المثيرة، وازداد غضب كلوب بسبب عدم احتساب تيرني ركلة جزاء بسبب دفعة في ظهر ديوغو جوتا الذي ألغى تقدم كين بهدف بضربة رأس.

كما حصل كلوب على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم الرابع.

ولم يكن للمدرب الألماني أي اعتراض على طرد روبرتسون في الدقيقة الـ 77 بسبب مخالفة عنيفة ضد إيمرسون رويال مدافع توتنهام بعد مراجعة للفيديو، لكنه شعر بالحيرة لعدم طرد كين في الواقعة السابقة.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”النتيجة كانت جيدة لكنها كانت ستختلف إذا اتخذت القرارات الصائبة“.

”أثبتت بطاقة روبرتسون الحمراء أن تقنية حكم الفيديو المساعد كانت تعمل لأنني اعتقدت أنهم ربما لم يكونوا في مكتبهم. ولحسن الحظ كانت ساق روبرتسون في الهواء، كانت هذه محض صدفة. لا يستطيع هاري الحكم على ذلك. لو كانت ساق روبو على الأرض لكانت ستصبح مكسورة“.

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 19, 2021

Yes, that should be a red card for Harry Kane pic.twitter.com/orHOKQsamE

وبشأن المطالبة بركلة جزاء، قال كلوب: ”إنه أمر لا يصدق. (الحكم) كان لديه أفضل رؤية على أرض الملعب ولم يحتسبها. عليك أن تسأله ما هي مشكلته معي“.

ولعب ليفربول دون تياغو ألكانتارا، الذي دخل الحجر الصحي بعد إصابته بكوفيد-19، بينما استمر غياب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكيرتس جونز بسبب فيروس كورونا وغاب جوردان هندرسون لإصابته بالبرد.

وتركت هذه الغيابات ليفربول عرضة لأسلوب توتنهام المعتمد على الهجمات المرتدة، على الرغم من أن هدفي جوتا وروبرتسون بدا أنهما سيمنحان ليفربول فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات.

وأهدى خطأ من الحارس أليسون هدف التعادل المستحق لتوتنهام الذي سجله سون هيونغ-مين، ليصبح ليفربول متأخرا بثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وقال كلوب: ”افتقدنا خط وسط كاملا وأفضل قلب دفاع في العالم.. فقدنا قائدنا في يوم المباراة، لذا لا يمكنك أن تتوقع تقديم أفضل مباراة كرة قدم هذا الموسم“.

”عليك القتال، وهذا ما فعله اللاعبون. كان الشوط الأول جيدا من فريقي“.

🗣 "Harry [Kane] can not judge that, If Robbo's leg is on the ground then it's a broken leg."

Jurgen Klopp has no doubts that Harry Kane should've been sent off for his challenge on Andy Robertson pic.twitter.com/3vhvE4dWOX

— Football Daily (@footballdaily) December 19, 2021