كونتي يتحسر على الفرص المهدرة بعد تعادل توتنهام مع ليفربول

تحسر أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير على فشل فريقه في استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت له في مواجهة متكافئة انتهت بالتعادل 2/2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز هاري كين هدفه الأول في الدوري تحت قيادة كونتي والثاني له هذا الموسم ليمنح توتنهام تقدما مبكرا.

عناق جميل بين يورغن كلوب وسون بعد مباراة #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/s9unsod3nZ — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وأهدر سون هيونغ-مين وديلي آلي العديد من الفرص في الشوط الأول بينما أضاع كين فرصتين بعد الاستراحة حيث أزعج توتنهام بهجماته المرتدة دفاع ليفربول.

ونجح سون في إدراك التعادل بعد خطأ من الحارس أليسون بيكر عقب تقدم ليفربول 2/1 عبر ديوغو غوتا وآندي روبرتسون.

وقال كونتي الذي لعب فريقه لأول مرة في أسبوعين بعد تأجيل عدة مباريات بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 في صفوفه“ ”أعتقد أنها كانت مباراة مثيرة وصنعنا العديد من الفرص للفوز بالمباراة. نشعر بخيبة أمل للخروج بالتعادل. بالتأكيد واجهنا فريقا قويا حقا“.

وأضاف: ”خرجنا من المباراة بنقطة واحدة بدلا من ثلاث بالنظر إلى الفرص العديدة التي صنعناها“.

ورغم حزن المدرب الإيطالي كانت هناك العديد من الإيجابيات منها إنهاء كين صيامه عن التسجيل في الدوري وتقديم آلي أداء رائعا بعد مشاركة مفاجئة في التشكيلة الأساسية كما شارك هاري وينكس.

وأضاف كونتي: ”وضعنا خطة، عندما استحوذنا على الكرة قلت إننا نستطيع إزعاج ليفربول، وهذا ما حدث اليوم“.

وتابع كونتي: ”هاري قدم مباراة جيدة، وأحرز هدفا مهما، وأتيحت له الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف. إنه لاعب مهم لنا، وديلي قدم أداء جيدا. في هذه الخطة بوجود ثلاثة لاعبين في خط الوسط يستطيع اللعب كلاعب وسط وأعتقد أنه قوي من الناحية البدنية“.

وبعد زيادة أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا أشار كونتي إلى أنه سيتفهم الأمر لو توقف الدوري الإنجليزي بعد تأجيل ست مباريات في دوري الأضواء منذ الأسبوع الماضي.

وتجتمع الأندية غدا الإثنين لمناقشة الوضع في البلاد مع ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى.

وقال كونتي: ”المسؤولون سيتخذون القرار المناسب للجميع، أهم شيء هو الحفاظ على سلامة الجميع، لو قرروا إيقاف كل شيء أو العثور على حلول أخرى وعدم التوقف… أعتقد أننا سنتبع قراراتهم“.