مانشستر سيتي يحقق عدة أرقام قياسية بفوزه على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا جديدا بفوزه الكبير 4/0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، وذلك بفوزه في 34 مباراة بالمسابقة خلال عام 2021 ليحقق أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي لأي فريق في سنة ميلادية واحدة.

وأحرز البرتغالي غواو كانسيلو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود مانشستر سيتي للفوز على مضيفه المتعثر الذي اهتزت شباكه 79 مرة خلال 2021 بالدوري وهو الأسوأ لفريق في المسابقة متساويا مع إبسويتش تاون الذي حقق الرقم نفسه في عام 1994.

وفي المقابل، خسر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل جميع مبارياته العشر في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وهو أسوأ سجل خسارة 100% لأي مدرب ضد خصم معين في تاريخ المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل بعد خمس دقائق عندما أرسل كانسيلو تمريرة عرضية وضعها روبن دياز بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سوء تفاهم بين مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل والمدافع سيران كلارك.

وأضاف كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من تسديدة رائعة وهز الجزائري رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك في الشوط الثاني.

1 – Manchester City will sit top of the table on Christmas Day, something Liverpool had done in each of the last three seasons. Indeed, the Citizens have gone on to win the title in the two previous campaigns in which they've done so (2011-12 & 2017-18). Tree. pic.twitter.com/mHMCG2mspE

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021