مانشستر سيتي يحقق عدة أرقام قياسية بفوزه على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا جديدا بفوزه الكبير 4/0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، وذلك بفوزه في 34 مباراة بالمسابقة خلال عام 2021 ليحقق أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي لأي فريق في سنة ميلادية واحدة.

وأحرز البرتغالي غواو كانسيلو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود مانشستر سيتي للفوز على مضيفه المتعثر الذي اهتزت شباكه 79 مرة خلال 2021 بالدوري وهو الأسوأ لفريق في المسابقة متساويا مع إبسويتش تاون الذي حقق الرقم نفسه في عام 1994.

34 – Manchester City recorded their 34th league victory of 2021, establishing a new record for the most top-flight wins by a team in a calendar year. Architect. pic.twitter.com/4IX2Bpc1KK — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

وفي المقابل، خسر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل جميع مبارياته العشر في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وهو أسوأ سجل خسارة 100% لأي مدرب ضد خصم معين في تاريخ المسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل بعد خمس دقائق عندما أرسل كانسيلو تمريرة عرضية وضعها روبن دياز بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سوء تفاهم بين مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل والمدافع سيران كلارك.

وأضاف كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من تسديدة رائعة وهز الجزائري رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك في الشوط الثاني.

1 – Manchester City will sit top of the table on Christmas Day, something Liverpool had done in each of the last three seasons. Indeed, the Citizens have gone on to win the title in the two previous campaigns in which they've done so (2011-12 & 2017-18). Tree. pic.twitter.com/mHMCG2mspE — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

وقالت إحصائيات ”أوبتا“ إن مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا ضمن احتلال صدارة البريميرليغ حتى عيد الميلاد، وهو ما فعله ليفربول في كل من المواسم الثلاثة الماضية، لكن سيتي حقق اللقب في المرتين السابقتين اللتين حقق فيهما هذا الرقم في موسمي (2011-12 و2017-18).

كما حطم مانشستر سيتي رقما قياسيا ظل صامدا منذ عام 1929 عندما سجل 105 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال عام 2021؛ بينما كان الرقم السابق 104 أهداف في عام 1929 قبل تسمية المسابقة بالدوري الممتاز.

105 – Manchester City have scored 105 goals in the Premier League in 2021; their most in a single calendar year while playing in the top-flight (previously 104 in 1929). Insatiable. pic.twitter.com/uPKNtTn3Wl — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

وساهم كانسيلو بشكل مباشر في 10 أهداف لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم (3 أهداف و7 تمريرات حاسمة) هي المرة الأولى التي يبلغ فيها أحد المدافعين هذا الرقم في موسم واحد مع فريق يدربه غوارديولا منذ ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ في 2013-2014.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 44 نقطة متقدما بأربع نقاط على ليفربول ثاني الترتيب، الذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم، وست نقاط على تشيلسي الذي تعادل دون أهداف مع مضيفه ولفرهامبتون واندرارز، بينما ظل نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير بعشر نقاط.