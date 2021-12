ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويبتعد في الصدارة.. وتعادل تشيلسي وولفرهامبتون

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 4/0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار مباريات الجولة الـ18 من البريميرليغ، ، في حين تعادل تشيلسي سلبيا مع مضيفه وولفرهامبتون.

ووضع المدافع البرتغالي روبن دياز مانشستر سيتي في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من جواو كانسيلو.

وسجل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل في التصدي لها.

105 – Manchester City have scored 105 goals in the Premier League in 2021; their most in a single calendar year while playing in the top-flight (previously 104 in 1929). Insatiable. pic.twitter.com/uPKNtTn3Wl

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من أوليكساندر زينشينكو.

وأنهى رحيم سترلينغ رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 86.

وحقق مانشستر سيتي الفوز رقم 14، في حين تعادل مرتين، وخسر مرتين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 10 نقاط في المركز الـ19، متقدما بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.

وخسر نيوكاسل للمرة الـ11، في حين تعادل 4 مرات، وفاز مرتين فقط.

10 – João Cancelo has been directly involved in 10 goals for Manchester City in all competitions this season (3 goals, 7 assists); the first time a defender has reached double figures in a single season for a Pep Guardiola side since David Alaba for Bayern in 2013-14. Innovative. pic.twitter.com/xchsjhCbQc

