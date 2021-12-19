ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويبتعد في الصدارة.. وتعادل تشيلسي وولفرهامبتون

ابتعد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 4/0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار مباريات الجولة الـ18 من البريميرليغ، ، في حين تعادل تشيلسي سلبيا مع مضيفه وولفرهامبتون.

ووضع المدافع البرتغالي روبن دياز مانشستر سيتي في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من جواو كانسيلو.

وسجل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل في التصدي لها.

105 – Manchester City have scored 105 goals in the Premier League in 2021; their most in a single calendar year while playing in the top-flight (previously 104 in 1929). Insatiable. pic.twitter.com/uPKNtTn3Wl — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من أوليكساندر زينشينكو.

وأنهى رحيم سترلينغ رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 86.

وحقق مانشستر سيتي الفوز رقم 14، في حين تعادل مرتين، وخسر مرتين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل يونايتد عند 10 نقاط في المركز الـ19، متقدما بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.

وخسر نيوكاسل للمرة الـ11، في حين تعادل 4 مرات، وفاز مرتين فقط.

10 – João Cancelo has been directly involved in 10 goals for Manchester City in all competitions this season (3 goals, 7 assists); the first time a defender has reached double figures in a single season for a Pep Guardiola side since David Alaba for Bayern in 2013-14. Innovative. pic.twitter.com/xchsjhCbQc — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في مختلف المسابقات حقق السيتي الفوز 8 مرات، مقابل فوز لنيوكاسل وتعادل مرة وحيدة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي الأحد المقبل، ثم مع برينتفورد، ثم آرسنال، وجميعها في الدوري الإنجليزي، قبل أن يلاقي سويندون تاون يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل من المقرر أن يلعب نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد ثم إيفرتون ثم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يواجه كامبردج يونايتد يوم 8 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تعادل تشيلسي مع وولفرهامبتون

ولحساب الجولة ذاتها فشل تشيلسي في تسجيل أي هدف في شوطي المباراة أمام وولفرهامبتون لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 38 نقطة في المركز الثالث، مقابل 25 نقطة لوولفرهامبتون في المركز الثامن.

وفي آخر 5 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فاز البلوز على ليدز يونايتد، وخسر أمام ويستهام، وتعادل مع إيفرتون وولفرهامبتون ونيوكاسل، في حين خسر أمام زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في دوري الأبطال.

وفي وقت لاحق يلعب ليفربول مع توتنهام في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.