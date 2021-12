سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي رفضت تأجيل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

أفادت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رفضت طلب تشيلسي تأجيل مباراته مع وولفرهامبتون في الجولة الـ18 من البريمرليغ.

ويحل تشيلسي ضيفا على وولفرهامبتون اليوم الأحد، على ملعب مولينيو بعد أن تعادل مع إيفرتون يوم الخميس الماضي، في البريمرليغ.

#CFC have had a request to postpone their game against Wolves rejected by the Premier League.

