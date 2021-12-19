سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي رفضت تأجيل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

أفادت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رفضت طلب تشيلسي تأجيل مباراته مع وولفرهامبتون في الجولة الـ18 من البريمرليغ.

ويحل تشيلسي ضيفا على وولفرهامبتون اليوم الأحد، على ملعب مولينيو بعد أن تعادل مع إيفرتون يوم الخميس الماضي، في البريمرليغ.

#CFC have had a request to postpone their game against Wolves rejected by the Premier League. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 19, 2021

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت“ فقد قدم تشيلسي، مساء أمس السبت، طلبًا لتأجيل مباراته ضد وولفرهامبتون، وتم رفضه صباح الأحد، علما أن المباراة تقام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وثبتت إصابة كل من روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي والمصاب بن تشيلويل بفيروس كورونا قبل تعادل تشيلسي 1/1 على ملعبه ستامفود بريدج أمام إيفرتون في الدوري، يوم الخميس.

ونقلت ”سكاي سبورت“ عن متحدث باسم تشيلسي، قوله: ”نشعر بخيبة أمل عميقة لرفض طلبنا؛ لأننا شعرنا أن لدينا حجة قوية لتأجيل مباراة اليوم على اعتبار أن صحة اللاعبين وسلامتهم أولوية“.

وتم بالفعل تأجيل 6 من مباريات الدوري الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الأندية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه يتم ”تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة“ وإن القرارات ”تستند إلى القواعد الحالية وتوجيهات تأجيل Covid-19 الصادرة لجميع الأندية“.

وأمس السبت، لُعبت مباراة آرسنال وليدز يونايتد فقط في الدوري الإنجليزي، حيث تم تأجيل 5 مباريات بسبب كورونا، وانتهت المباراة بفوز آرسنال 4/1 على ملعب ايلاند رود.

وفي المجمل، أدى تفشي فيروس كورونا في مختلف الأندية إلى تأجيل 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وفي المقابل يلعب اليوم، نيوكاسل مع مانشستر سيتي، وولفرهامبتون أمام تشيلسي، في حين يستضيف توتنهام منافسه ليفربول.

ويوم الخميس، دعا توماس فرانك، مدرب برينتفور، إلى إلغاء جولة المباريات في نهاية هذا الأسبوع في محاولة لتمكين الأندية من التعامل مع تفشي كورونا.

ومع ذلك، قاومت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن الدعوات لوقف المنافسة، حيث من المقرر إجراء محادثات بين الأندية ومديري الفرق اعتبارًا من يوم الإثنين.

ولا يعيش تشيلسي أفضل أيامه إذ إنه في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادل 3 مرات، وخسر مرة، وفاز 3 مرات، ويتأخر البلوز بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وبـ3 نقاط عن ليفربول الثاني.

وبعد مواجهة وولفرهامبتون من المقرر أن يحل تشيلسي ضيفا على برينتفورد يوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم يلعب مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

تشكيلة المباراة

وفيما يلي تشكيلة تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون:

إدوارد ميندي- سيزار أزبيليكويتا – تياغو سيلفا – أنطونيو روديغر- رييس جاميس- نغولو كانتي – تريفوه تشالوباه – ماركوس ألونسو – ماسون ماونت- كريستيان بوليسيتش- حكيم زياش.

وفيما يلي تشكيلة وولفرهامبتون لمواجهة تشيلسي:

خوسي سا – ماكسيميليان كيلمان – كونور كودي – غانم سايس – كي جانا هويفر – لياندير ديندونكير – روبين نيفيز – جواو موتينهو – فيرناندو مارشال – راؤول خيمينيز – دانييل بودينسي.