كلوب عن موعد التجديد لمحمد صلاح: نجري مفاوضات جيدة معه (فيديو)

حرص الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الرد على تساؤل بشأن مفاوضات التجديد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ”الريدز“.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، يوم الأحد: ”لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه“.

وأضاف: ”أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة“.

ويتألق صلاح بشدة مع ليفربول هذا الموسم بتسجيل 22 هدفا هذا الموسم، منها 15 في الدوري الإنجليزي، في ظل عدم تمديد تعاقده مع الريدز رغم المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ فترة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وفي 226 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل محمد صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

كلوب ولقاح كورونا

وكان كلوب، قد قال إن اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون خطرا صحيا ولا يتوقع أن يتعاقد ناديه مع أي لاعب يرفض تلقي اللقاح.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا، إن تلقي اللقاح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح، لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

وقال كلوب: ”لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليا لكني فكرت في الأمر، وهذا الجانب سيكون محوريا بالتأكيد في هذه الخطوة“.

”في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديدا مستمرا لنا جميعا..“، وإن الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبا للغاية.

وسيلتقي ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، في وقت لاحق من اليوم الأحد، مع مضيفه توتنهام هوتسبير اللندني فريق المركز السابع، والذي لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري، بعد تأجيل مباراتين له في الدوري بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوفه.