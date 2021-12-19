غريليش يطمح لثلاثية من الألقاب مع مانشستر سيتي هذا الموسم

أشاد جاك غريليش، لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، بمستوى اللاعبين الموهوبين في فريقه، قائلا إن بوسع النادي الفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم بالتتويج بألقاب الدوري المحلي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، معبرا عن أمله في إحراز أول لقب خلال مسيرته الاحترافية.

وفاز سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني المخضرم بيب غوارديولا بآخر أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي وحاليا ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة قبل مباراته في وقت لاحق، اليوم الأحد، خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد المتعثر في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وردا على سؤال عن مدى قدرة فريقه على الفوز بهذه الثلاثية هذا الموسم، قال غريليش ”أعتقد ذلك.. لا أريد وضع الكثير من الضغوط على الفريق لكننا نملك الكثير من المواهب والكثير من اللاعبين الجيدين جدا في فريقنا“.

وأضاف غريليش ”أعتقد أن بوسعنا النجاح في بضع منافسات هذا العام، هذا ما أتيت من أجله وهو الفوز بالألقاب ولذا فإنني أتمنى أن أحصل على بعض الميداليات في نهاية الموسم الحالي“.

وأشار غريليش إلى أنه بحاجة لتحسين مستواه الشخصي بعد بدايته البطيئة نسبيا مع الفريق الذي انضم إليه في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (132.44 مليون دولار) قادما من أستون فيلا حيث أحرز ثلاثة أهداف وهيأ ثلاث فرص للتهديف في 20 مباراة خاضها في جميع المنافسات.

وتابع ”أحاول الاستمرار في التحسن طوال الوقت وأدرك تماما أن الاستمرار هنا لمدة أطول سيمنحني فرصة أكبر لتحقيق المزيد من التحسن“.

وكان غريليش، اعترف سابقا، بأنه واجه صعوبات أكبر مما توقع للتأقلم مع مانشستر سيتي.

وأشار في تصريحات لصحيفة ”ديلي تليغراف“: ”وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد، لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بنفس القدر مثل الموسم الماضي لكنني لا أشكك أبدا في نفسي“.

ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز الثامن على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل يونايتد خلال مباراة اليوم، حيث حقق 7 انتصارات متتالية منذ الخسارة أمام كريستال بالاس 0-2 في الجولة العاشرة من المسابقة.

كان فريق مانشستر سيتي سحق نظيره ليدز يونايتد 7-0 في الجولة الـ 17 من مسابقة البريميرليغ.

وتأكد قيادة غوارديولا لفريق مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها أخيرا.

على الجانب الآخر، يتطلع نيوكاسل لتحقيق نتيجة إيجابية، في محاولة للهروب من قاع جدول ترتيب المسابقة.