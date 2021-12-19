التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفاً على منافسه توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنجليزي.

ويدور صراع تكتيكي مثير بين الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، والألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبرز في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية في الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق اللندني الفوز 8 مرات وتعادل مرة وحيدة وتلقى 5 هزائم.

وسجل توتنهام 16 هدفاً واستقبل 17 هدفاً، وتأجل للفريق 3 مباريات أمام بيرنلي وبرايتون وليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل ليفربول 48 هدفاً وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري الإنجليزي واستقبل 13 هدفاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 28 يناير الماضي وفاز ليفربول على توتنهام في عقر داره بنتيجة 3-1.

ولم يفز توتنهام على ليفربول منذ 8 مباريات وبالتحديد منذ الفوز بنتيجة 4-1 يوم 22 أكتوبر 2017.

ويتقابل كونتي ضد كلوب للمرة الخامسة بعد 4 مباريات سابقة شهدت ندية وتكافؤا بين الثنائي، ففاز كل مدرب بمباراة وتعادلا مرتين.

أفكار كونتي

يخوض توتنهام هذه المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز على حساب ليفربول ليضرب عدة عصافير بحجر واحد، فالفوز على ”الريدز“ يمنح ”السبيرز“ ثقة كبيرة بجانب تأكيد قوة الفريق بعدما عانى من آثار جائحة كورونا بخلاف فوز كونتي بثقة جماهيره في أول مواجهة مع الفرق الكبرى بالبريميرليغ.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نسعى لتقديم عرض قوي أمام فريق يظهر بمستويات رائعة مع مدرب قدير بقيمة كلوب وهو الرجل المناسب لقيادة ليفربول“.

وأضاف: ”الأمور تحسنت فيما يخص الإصابات بفيروس كورونا، وأمامنا مباراة صعبة بلا شك ونحن نعلم ذلك، ولكننا نسعى للظهور بأفضل مستوى“.

واستعاد الفريق خدمات جيوفاني لوسيلسو وسيرجيو ريغيليون، بينما يغيب كريستيان روميرو للإصابة بجانب بريان جيل ولوكاس مورا وإيميرسون وداني سكارليت كما تحيط الشكوك بمشاركة هيونغ سون مين.

ويعتمد فريق ليفربول على طريقة 3-4-3 بوجود هوغو لوريس في حراسة المرمى وأمامه الثلاثي إيريك داير ودافينسون سانشيز وبن دافيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره بيير هويبرغ وأمامهما جيوفاني لو سيلسو ويميناً جافيت تانغانغا ويساراً سيرجيو ريغيليون بينما يقود خط الهجوم هاري كين وستيفن بيرغوين.

🗣 "When we have the ball we can hurt anybody." Antonio Conte previews Liverpool. 🎥 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 18, 2021

معادلة كلوب

يدخل ليفربول مواجهة توتنهام متسلحاً بمعادلة مدربه يورغن كلوب، الذي فرض بصماته وقدم مستويات مميزة على مدار المواسم الماضية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”سنخوض مواجهة صعبة، وليس لدينا أي معلومات عن مدى جاهزية توتنهام.. كل ما نعلمه أننا سنواجه فريقاً يتطلع للفوز على منافسيه“.

وأشار إلى أن ليفربول يسعى للفوز ويتطلع لعبور عقبة توتنهام، كما طالب بعدم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي خاصة أن ذلك لن يمنع فيروس كورونا من التوقف.

ويعاني ليفربول غيابات مهمة على رأسها فابينيو وفيرجيل فان ديك وناثانيل فيليبس وأدريان وهارفي إيليوت بسبب الإصابات.

ويعتمد ليفربول على معادلة كلوب بطريقة 4-3-3 بالضغط العالي والأداء الهجومي السريع بوجود حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع جويل ماتيب وإبراهيما كوناتيه وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره جيمس ميلنر ونابي كيتا مع ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ليفربول أكثر جاهزية على كافة المستويات الفنية والبدنية وهو السلاح الأهم في يد كلوب ولكن كونتي مدرب صاحب خبرات ويملك القدرة على تقديم عرض قوي.

وأشار إلى أن توتنهام فريق يملك عناصر فردية مميزة ولكن يبقى دور هاري كين مؤثراً فهو المهاجم الهداف الذي يعتمد عليه الفريق اللندني على مدار المواسم الماضية.