التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفاً على منافسه توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنجليزي.

ويدور صراع تكتيكي مثير بين الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، والألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبرز في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية في الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

A classy first-time finish from @TrentAA at @SpursOfficial last season 👌 #TOTLIV pic.twitter.com/oIlMSzihUC

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق اللندني الفوز 8 مرات وتعادل مرة وحيدة وتلقى 5 هزائم.

وسجل توتنهام 16 هدفاً واستقبل 17 هدفاً، وتأجل للفريق 3 مباريات أمام بيرنلي وبرايتون وليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزاً وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل ليفربول 48 هدفاً وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري الإنجليزي واستقبل 13 هدفاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 28 يناير الماضي وفاز ليفربول على توتنهام في عقر داره بنتيجة 3-1.

ولم يفز توتنهام على ليفربول منذ 8 مباريات وبالتحديد منذ الفوز بنتيجة 4-1 يوم 22 أكتوبر 2017.

ويتقابل كونتي ضد كلوب للمرة الخامسة بعد 4 مباريات سابقة شهدت ندية وتكافؤا بين الثنائي، ففاز كل مدرب بمباراة وتعادلا مرتين.

أفكار كونتي

يخوض توتنهام هذه المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز على حساب ليفربول ليضرب عدة عصافير بحجر واحد، فالفوز على ”الريدز“ يمنح ”السبيرز“ ثقة كبيرة بجانب تأكيد قوة الفريق بعدما عانى من آثار جائحة كورونا بخلاف فوز كونتي بثقة جماهيره في أول مواجهة مع الفرق الكبرى بالبريميرليغ.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”نسعى لتقديم عرض قوي أمام فريق يظهر بمستويات رائعة مع مدرب قدير بقيمة كلوب وهو الرجل المناسب لقيادة ليفربول“.

وأضاف: ”الأمور تحسنت فيما يخص الإصابات بفيروس كورونا، وأمامنا مباراة صعبة بلا شك ونحن نعلم ذلك، ولكننا نسعى للظهور بأفضل مستوى“.

واستعاد الفريق خدمات جيوفاني لوسيلسو وسيرجيو ريغيليون، بينما يغيب كريستيان روميرو للإصابة بجانب بريان جيل ولوكاس مورا وإيميرسون وداني سكارليت كما تحيط الشكوك بمشاركة هيونغ سون مين.

ويعتمد فريق ليفربول على طريقة 3-4-3 بوجود هوغو لوريس في حراسة المرمى وأمامه الثلاثي إيريك داير ودافينسون سانشيز وبن دافيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره بيير هويبرغ وأمامهما جيوفاني لو سيلسو ويميناً جافيت تانغانغا ويساراً سيرجيو ريغيليون بينما يقود خط الهجوم هاري كين وستيفن بيرغوين.

🗣 "When we have the ball we can hurt anybody."

Antonio Conte previews Liverpool. 🎥

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 18, 2021