ذا صن: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع مارسيال وإيدين دجيكو

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن فريق نيوكاسل يونايتد يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، معارا من مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأنه مستعد لدفع مبلغ مالي مهم من أجله.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد مستعدة لدفع مبلغ يصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع مارسيال معارا من مانشستر يونايتد، وهو مبلغ كبير مقابل عقد إعارة لنصف الموسم.

ويرغب أنتوني مارسيال في الخروج من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر بعد تراجع دوره في الفريق. وينافس نيوكاسل يونايتد على اللاعب فريق يوفنتوس الذي عبر عن رغبته في التعاقد معه.

لكن المبلغ المقترح من نيوكاسل والبالغ 6 ملايين جنيه إسترليني بمعدل مليون جنيه إسترليني في الشهر مقابل الإعارة قد يقنع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب.

ويملك نيوكاسل يونايتد المال لإجراء تعاقدات مهمة في فترة الانتقالات الشتوية بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه على الفريق، لكن الإدارة لا ترغب في صرف الأموال على أي لاعب دون فائدة رغم وضعية الفريق الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز وصراعه من أجل البقاء حيث يحتل المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وتواجه إدارة نيوكاسل يونايتد مشكلة عدم رغبة أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في مساعدة الفريق، بسبب صفقة استحواذ السعودية، وترفض أغلبها بيع لاعبيها للفريق، ولذلك فهو يقدم عروضا مالية كبيرة في محاولة لإغرائها بالتخلي عن اللاعبين.

ويخشى كبار الدوري الإنجليزي من منافسة قادمة لفريق نيوكاسل يونايتد بعد استحواذ السعودية وتوفره على أموال كبيرة في سوق الانتقالات، ولذلك يعتبرون أن نزوله لدوري البطولة الإنجليزي يؤخر ثورة الفريق لعدة سنوات.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن الفريق يهتم أيضا بالمهاجم البوسني إدين دجيكو، لاعب مانشستر سيتي السابق وإنتر ميلان الحالي، رغم تقدمه في السن حيث يبلغ 35 عاما.

وسجل دجيكو 50 هدفا وصنع 24 أخرى خلال لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا الموسم برفقة إنتر ميلان 11 هدفا، وقد يرغب الفريق الإيطالي في الاستفادة ماديا من بيعه والحصول على مبلغ جيد بعدما تعاقد معه مجانا إثر نهاية عقده مع روما.

ونجح صندوق الاستثمار السعودي في الاستحواذ على أسهم نيوكاسل يونايتد بشكل رسمي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع نيوكاسل يونايتد بقيادة المُلاك الجدد إلى إبرام صفقات عديدة والتعاقد مع لاعبين ذوي مستوي عالٍ من أجل تدعيم صفوف الفريق، والمنافسة على الألقاب على المدى البعيد.