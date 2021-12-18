ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسقط ليدز يونايتد ويحكم قبضته على المركز الرابع

أحرز المهاجم البرازيلي غابرييل مارتنيلي هدفين، ليقود آرسنال للفوز 4-1 على مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وفي المباراة الوحيدة التي أقيمت اليوم بعد تأجيل مباريات أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، سحق آرسنال مضيفه بأداء رائع في الشوط الأول.

وبعد خسارته 7-صفر أمام مانشستر سيتي منتصف الأسبوع الماضي، سقط ليدز مرة أخرى ومنح مارتنيلي التقدم 2-صفر لآرسنال في أول 28 دقيقة.

وزاد غضب جماهير ليدز عندما أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقلص رافينيا الفارق من ركلة جزاء قبل ربع ساعة من النهاية.

ووقع بعد ذلك البديل سميث رو على الهدف الرابع بعد تمريرة من مارتن أوديغارد، ليسجل الشاب الإنجليزي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وبانتصاره الثالث على التوالي في الدوري، أحكم آرسنال قبضته على المركز الرابع، فيما بقي ليدز في المركز 16 متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، لكنه لعب ثلاث مباريات أكثر من بيرنلي صاحب المركز 18.

وكان الفريق الضيف الطرف الأفضل منذ البداية أمام ليدز المبتلى بالإصابات وأنقذ الحارس إيلان مسلييه فرصة مبكرة حيث بدا أن ليدز ما زال يعاني من آثار الهزيمة المذلة باستاد الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي.

ولم ينتظر آرسنال طويلا حيث سدد مارتنيلي، الذي يقود هجوم الفريق في ظل استبعاد بيير-إيمريك أوباميانغ لأسباب تأديبية، في الزاوية العليا.

وأضاف مارتنيلي الهدف الثاني بعد تمريرة من غرانيت تشاكا وسدد الكرة من فوق حارس ليدز.

وسدد ساكا كرة غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى الحارس مسلييه الذي أنقذ فريقه من هزيمة ثقيلة.

وسدد آرسنال 11 كرة على المرمى في الشوط الأول وهو العدد الأكبر لفريق في الدوري الممتاز في أول 45 دقيقة منذ بدء إحصاءات أوبتا في موسم 2003-2004.

وتحسن ليدز في الشوط الثاني وقلص رافينيا الفارق بعد ركلة جزاء ضد بن وايت مدافع آرسنال.

لكن سميث رو حسم المباراة بتسجيل الهدف الرابع قبل ست دقائق من النهاية.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ليدز ثلاث مباريات متتالية في الدوري مع المدرب مارسيلو بيلسا.