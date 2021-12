تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي بالدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق المباراة إنه تقرر تأجيل مباراة أستون فيلا وضيفه بيرنلي في الدوري، يوم السبت، بسبب ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف أستون فيلا.

وأضافت الرابطة: ”بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا صباح اليوم والحصول على نصيحة طبية منفصلة وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة“.

وجاء في بيان الرابطة أيضا: ”اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى ىكوفيد-19 وحالات الإصابة وحالات المرض“.

وتضاف مباراة أستون فيلا وبيرنلي إلى 5 مباريات من أصل 10 في الجولة تم تأجيلها، كان من المقرر إقامتها اليوم السبت وغدًا الأحد، ليرتفع عدد مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز بذلك إلى 10 لقاءات منذ بداية الموسم.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021