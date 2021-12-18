تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي بالدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق المباراة إنه تقرر تأجيل مباراة أستون فيلا وضيفه بيرنلي في الدوري، يوم السبت، بسبب ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف أستون فيلا.

وأضافت الرابطة: ”بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا صباح اليوم والحصول على نصيحة طبية منفصلة وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة“.

وجاء في بيان الرابطة أيضا: ”اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى ىكوفيد-19 وحالات الإصابة وحالات المرض“.

وتضاف مباراة أستون فيلا وبيرنلي إلى 5 مباريات من أصل 10 في الجولة تم تأجيلها، كان من المقرر إقامتها اليوم السبت وغدًا الأحد، ليرتفع عدد مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز بذلك إلى 10 لقاءات منذ بداية الموسم.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad. — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الإثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي، بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

وقال ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي التي تم تأجيلها: ”هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء، وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع“.

”كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن“.

وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.