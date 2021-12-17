سيتدرب على صور ومشاهد سابقة: تعليق مثير من كلوب عن مباراة ليفربول وتوتنهام

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه أصبح من الصعب جدا الاستعداد لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بسبب حالة عدم اليقين جراء إصابات كوفيد-19 في تشكيلة الفريق المنافس.

وسيلتقي ليفربول يوم الأحد المقبل، مع توتنهام الذي لم يلعب منذ قرابة أسبوعين بعد تأجيل مباراتيه أمام برايتون وليستر سيتي بسبب اكتشاف حالات إصابة بكورونا في الفريق.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: ”ليس لدي أدنى فكرة عن موقف المنافس. سنبني محاضرة المباراة على صور ومشاهد سابقة لهم، ليس لدينا أي معلومات. سيكون الوضع صعبا بالنسبة لهم أيضا، لم يلعبوا لمدة أسبوعين“.

وأضاف: ”يجب أن يتحلى الجميع بالشفافية، على سبيل المثال في مانشستر يونايتد سمعت عن إصابة عدد من اللاعبين، من المهم جدا معرفة المصابين وعددهم، عدم معرفة هذه الأمور يمثل تحديا غريبا“.

وغاب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكيرتيس جونز عن الفوز 3-1 على نيوكاسل في الدوري يوم الخميس للاشتباه في إصابتهم بكوفيد-19.

لكن كلوب قال إن هذا الثلاثي ينتظر تأكيد إصابتهم.

وأضاف: ”لم يتأكد الأمر حتى الآن، لا تزال الفحوص جارية، إنهم بخير بعيدا عن هذه المخاوف، حاليا لا توجد حالات إيجابية لكن سيكون من المبكر الإعلان عن أي شيء“.

وكرر المدرب الألماني موقفه الرافض لتعليق الدوري بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة متقدما بفارق 15 نقطة على توتنهام السابع الذي لعب 14 مباراة.

ماذا قال كلوب عن إمكانية توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟ https://t.co/DWlJcpXeb4 pic.twitter.com/5yu1KVKL1x — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

وما لم يتأثر جدول مباريات الدوري الإنجليزي بتفشي فيروس كورونا وهو ما تسبب في فوضى الجدول سيستمر الصراع على اللقب عندما يلعب كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي يوم الأحد.

ويخرج مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، لمواجهة نيوكاسل يونايتد المتعثر، فيما يحل ليفربول ثاني الترتيب ضيفا على توتنهام هوتسبير الذي تأجلت آخر مباراتين له بسبب زيادة العدوى داخل الفريق.

وقبل ذلك سيكون تشيلسي، الذي حُرم من ثلاثة لاعبين بسبب كوفيد-19 خلال تعادله 1/1 مع إيفرتون أمس الخميس، في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز.

لكن إقامة جميع المباريات أو بعضها ما زال غير واضح.

واستبعدت رابطة الدوري فكرة ”فترة توقف“ للسماح للأندية باستعادة لاعبيها رغم تسبب المتحور أوميكرون في تأجيل نصف مباريات الأسبوع الحالي ومنها مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون.

ومن المقرر أن يستضيف أستون فيلا، الذي أعلن عن حالات إصابة بكورونا في صفوفه، منافسه بيرنلي يوم السبت، فيما يلعب ليدز يونايتد ضد آرسنال رابع الترتيب.