إلغاء مؤتمر لبيب غوارديولا بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا

قالت شبكة ”سكاي سبورت“ التلفزيونية إن نتيجة الفحص الذي خضع له بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاءت غير حاسمة ومن ثم ألغى النادي المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الجمعة قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل.

وقالت الشبكة إن غوارديولا ينتظر نتيجة فحص كورونا بينما يتوقع أن تقام المباراة في موعدها كما هو مقرر.

The kick-off time for our game against Newcastle United on Sunday has been altered by the Premier League.

— Manchester City (@ManCity) December 17, 2021