إلغاء مؤتمر لبيب غوارديولا بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا

قالت شبكة ”سكاي سبورت“ التلفزيونية إن نتيجة الفحص الذي خضع له بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاءت غير حاسمة ومن ثم ألغى النادي المؤتمر الصحفي المقرر اليوم الجمعة قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل.

وقالت الشبكة إن غوارديولا ينتظر نتيجة فحص كورونا بينما يتوقع أن تقام المباراة في موعدها كما هو مقرر.

The kick-off time for our game against Newcastle United on Sunday has been altered by the Premier League. ⬇️ DETAILS ⬇️ — Manchester City (@ManCity) December 17, 2021

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع نيوكاسل يوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا تأجيل أكثر من مباراة بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوف اللاعبين والأطقم الفنية.

وكان غوارديولا قد سافر يوم الأربعاء إلى مدينة برشلونة لحضور مؤتمر صحفي للاعبه السابق، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة، وقد أعلن فيه اللاعب اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب مشاكل في القلب.

ماذا قال كلوب عن إمكانية توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟ https://t.co/DWlJcpXeb4 pic.twitter.com/5yu1KVKL1x — إرم سبورت (@EremSports) December 17, 2021

وفي أبريل 2020 أعلن مانشستر سيتي وفاة دولورس سالا ماريو، والدة بيب غوارديولا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتوفيت دولورس سالا ماريو عن عمر 82 عاما في منطقة مانريسا بمدينة برشلونة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت، رسميا، أمس الخميس، تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الرابطة بأنه تم تأجيل مباراة إيفرتون مع ليستر سيتي، وويستهام يونايتد أمام نوريتش سيتي، ومباراة واتفورد ضد كريستال بالاس، إضافة إلى مباراة برينتفورد مع ساوثهامبتون، حيث كان من المقرر إقامتها يومي السبت والأحد المقبلين.

كما سبق أن تم تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد مع برينتفورد وبرايتون، ومباراة توتنهام وليستر سيتي.

وقبل أيام حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه على الحصول على جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 وتوخي الحذر وسط زيادة حالات الإصابة في المملكة المتحدة.

وقال غوارديولا عند سؤاله عن تلقي اللاعبين جرعات معززة: ”بالتأكيد اقترح الأطباء ضرورة حصولهم عليها. نتحدث مع اللاعبين يوميا لحثهم على توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم وارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”الفيروس لا يزال موجودا، الفيروس لا يسمح لنا بالمعاناة كثيرا، لكن الحالات ترتفع يوما بعد يوم لذلك فقط يجب الحذر“.