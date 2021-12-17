ماذا قال كلوب عن إمكانية توقف الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يتعرض لحالة من عدم اليقين بعد الفوز 3/1 على نيوكاسل يونايتد، أمس الخميس، إذ يهدد فيروس كورونا بفوضى خلال الفترة المزدحمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول في مواجهة نيوكاسل بسبب شكوك بشأن اختبارات إيجابية لفيروس كورونا ليكون المدرب الألماني في مأزق عما يمكن حدوثه في المواجهات المقبلة.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية ”إنه وضع صعب حقا، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الغد. سنذهب إلى مقر التدريب إلى أن يتم إبلاغنا بأمر آخر. لم يسبق أن واجهت غياب ثلاثة لاعبين في يوم المباراة“.

وتأجلت خمس مباريات في الدوري هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كلوب: ”لو يجب إيقاف الدوري فلا أملك إجابة حقيقية لذلك. لو توقفت البطولة لأسبوعين ثم عدنا، لا أعرف حقا ماذا أفعل… شاهدت تشكيلة إيفرتون اليوم ولم أتعرف على نصف اللاعبين“.

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا https://t.co/P22Ty1TKZn pic.twitter.com/VczQ7ckd1D — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

وتابع ”غاب عنا ثلاثة لاعبين بسبب كوفيد-19.. ثم سنلعب يومي 26 و28 (ديسمبر) وسيكون لدينا 13 لاعبا وهذا مستحيل. هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها لكني لا أملك الحل“.

وكان كلوب سعيدا بالحصول على النقاط الثلاث أمام نيوكاسل، وأشار إلى أنه شاهد مقتطفات لمباريات بورنموث الفريق السابق للمدرب إيدي هاو أثناء الاستعداد لهذه المواجهة.

وقال: ”اعتمدنا في التحضير على تحليل مباريات بورنموث أكثر من نيوكاسل. فزنا 2/1 في آخر مواجهة ضد بورنموث عندما كان هاو مدربا للفريق. توقعنا بعض الأمور المشابهة ونيوكاسل جعل الوضع صعبا علينا“.

وحافظ ليفربول على تأخره بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي سحق ليدز يونايتد 7/0 يوم الثلاثاء.

صراع مستمر

وما لم يتأثر جدول مباريات الدوري الإنجليزي بتفشي فيروس كورونا وهو ما تسبب في فوضى الجدول سيستمر الصراع على اللقب عندما يلعب كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي يوم الأحد.

ويخرج مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، لمواجهة نيوكاسل يونايتد المتعثر، فيما يحل ليفربول ثاني الترتيب ضيفا على توتنهام هوتسبير الذي تأجلت آخر مباراتين له بسبب زيادة العدوى داخل الفريق.

وقبل ذلك سيكون تشيلسي، الذي حُرم من ثلاثة لاعبين بسبب كوفيد-19 خلال تعادله 1/1 مع إيفرتون أمس الخميس، في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز.

لكن إقامة جميع المباريات أو بعضها ما زال غير واضح.

واستبعدت رابطة الدوري فكرة ”فترة توقف“ للسماح للأندية باستعادة لاعبيها رغم تسبب المتحور أوميكرون في تأجيل نصف مباريات الأسبوع الحالي ومنها مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون.

ومن المقرر أن يستضيف أستون فيلا، الذي أعلن عن حالات إصابة بكورونا في صفوفه، منافسه بيرنلي يوم السبت، فيما يلعب ليدز يونايتد ضد آرسنال رابع الترتيب.

ورغم الغموض يدرك المنافسون على اللقب وصول الموسم إلى فترة حرجة وأن ثمن التعثر سيكون غاليا.

وبدا أن مانشستر سيتي حامل اللقب لا يأبه لذلك وسحق ليدز 7/0 يوم الثلاثاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد عن منافسيه https://t.co/XuzlnTFoD1 pic.twitter.com/0u5ltP8ynG — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

سلالة حالية

لو هناك أي فريق يستطيع التأقلم مع تفشي السلالة الحالية فهو مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا بالنظر إلى وجود العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة في الاحتياطي، وزاد إيقاعه في الفترة الماضية بعد الفوز في آخر سبع مباريات في الدوري.

وهز ستة لاعبين الشباك في الفوز على ليدز، حيث أحرز كيفن دي بروين هدفين ولن يرغب دفاع نيوكاسل المهتز في استضافة مانشستر سيتي في الوقت الحالي.

وواصل ليفربول الضغط على منافسه بعدما قلب تأخره إلى فوز 3/1 على نيوكاسل أمس الخميس، رغم غياب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز بسبب نتائج اختبارات إيجابية لفيروس كورونا، صباح يوم المباراة.

وجاء تعادل تشيلسي المفاجئ مع إيفرتون ليبتعد بأربع نقاط عن مانشستر سيتي ويواجه فريق المدرب توماس توخيل اختبارا صعبا في ملعب ولفرهامبتون ثامن الترتيب بعد انتصاره على برايتون منتصف الأسبوع الحالي.

وأجاب توخيل عند سؤاله عن هل يجب إيقاف البطولة في ظل الوضع الحالي بتفشي فيروس كورونا؟ أنه لا يريد التدخل في السياسة الرياضية.

وأبلغ الصحفيين ”كلنا نشعر بالقلق بشأن كوفيد-19، إنه قريب منا، لدينا أربع حالات إيجابية. تم تأجيل العديد من المباريات الأخرى ولم تتأجل مباراتنا. لو قرروا أننا سنلعب فهذا ما سنفعله“.