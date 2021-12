ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقلب الطاولة على نيوكاسل.. وإيفرتون يفرض التعادل على تشيلسي

حقق ليفربول فوزا مهما بنتيجة 2/1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، على ملعب أنفليد، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل بتوقيع جونجو شيلفي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، مستغلا فشل مدافعي ليفربول في إبعاد الكرة بشكل صحيح.

وأدرك البرتغالي دييغو غوتا التعادل لليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من السنغالي ساديو ماني.

ووقع النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة صدها مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل.

وقضى ترينت ألكسندر أرنولد على أمل نيوكاسل في تحقيق التعادل أو الفوز بعدما سجل هدفا من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ومنذ فوزه في أول زيارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول في أبريل 1994، لم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 25 زيارة إلى آنفيلد، حيث خسر 20 مرة وتعادل 5 مرات.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، في حين جمدت الخسارة رصيد إيفرتون عند 10 نقاط فقط من 17 مباراة في المركز الـ19 متقدما بفارق الأهداف عن نوريتش سياي صاحب المركز الأخير.

تعادل تشيلسي وإيفرتون

وفشل نادي تشيلسي في التغلب على ضيفه إيفرتون لتنتهي المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز على نتيجة التعادل 1/1، اليوم الخميس.

ووضع ماسون مونت تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة من رييس جاميس، لكن جاراد برانثوايت تعادل لإيفرتون في الدقيقة 74.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 37 نقطة في المركز الثالث، حيث تعادل للمرة الرابعة، في حين فاز 11 مرة، وخسر مرتين.

في المقابل يملك إيفرتون 19 نقطة من 17 مباراة ويحتل المركز الرابع عشر، وقد تعادل للمرة الرابعة، في حين فاز 5 مرات، وخسر في 8 مواجهات.

وفي آخر 10 مباريات بين تشيلسي وإيفرتون في مختلف المسابقات فاز البلوز 4 مرات، في حين فاز إيفرتون 3 مرات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإنه بعمر 22 عامًا و340 يومًا، يعد ماسون مونت أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

4 – At 22 years and 340 days, Mason Mount is the youngest player to score in four consecutive Premier League appearances for Chelsea. Free. #CHEEVE

— OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021