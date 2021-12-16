ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يبتعد عن منافسيه

ابتعد النجم المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في مباراة ليفربول مع نيوكاسل في الجولة الـ16 من المسابقة، اليوم الخميس.

تقدم جونجو شيلفي لنيوكاسل في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل البرتغالي دييغو غوتا لليفربول في الدقيقة 21، في حين سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة صدها مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل.

ورفع الهدف رصيد محمد صلاح إلى 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله غوتا الذي سجل 9 أهداف ويحتل المركز الثاني، مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات فإن محمد صلاح أسهم في 24 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، حيث سجل 15 هدفا وصنع 9.

وأضافت أن ليفربول سجل في آخر 32 مباراة في جميع المسابقات، وهو أطول سلسلة في تاريخ ليفربول.

ومنذ فوزه في أول زيارة له في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول في أبريل 1994، لم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 25 زيارة إلى آنفيلد، حيث خسر 20 مرة وتعادل 5 مرات.

يشار إلى أن ليفربول يغيب عنه الثلاثي، فيرجيل فان دايك وفابينيو وكورتيس جونز بسبب فيروس كوورنا.